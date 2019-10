Vox espera acuerdo sobre el Presupuesto pero presentará enmienda a la totalidad si no se atienden sus propuestas

Actualizado 11/10/2019 15:34:24 CET

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha manifestado este viernes, al hilo de la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2020, que el deseo o el objetivo de su partido no es presentar enmienda a la totalidad a esas cuentas, sino que haya un acuerdo sobre las propuestas que han puesto sobre la mesa.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Hernández ha dicho que tiene conocimiento de que el Gobierno está trabajando en las propuestas que le han presentado y viendo la posibilidad de incluirlas vía enmiendas.

"Vamos a apurar todas las posibilidades para intentar llegar a un acuerdo y si no nos diera tiempo o no hay voluntad de cambio en los textos, tendríamos que presentar enmienda a la totalidad, pero no es nuestro objetivo ni deseo", ha dicho Hernández.