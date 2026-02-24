Vox propone un plan para la agricultura andaluza que implique "mayor productividad, rentabilidad, prosperidad y empleo"

Reunión del portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, con cooperativistas en Lebrija (Sevilla). - VOX ANDALUCÍA

LEBRIJA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha propuesto este martes un plan para la agricultura que pase por "mayor producción, productividad, rentabilidad, prosperidad y empleo".

Según ha informado Vox en una nota, así lo ha planteado Manuel Gavira en el transcurso de una visita que ha realizado a la cooperativa Las Marismas de Lebrija (Sevilla), con cuyos representantes ha mantenido una reunión en la que ha aprovechado para abordar las "dificultades" que atraviesa actualmente el sector agrícola andaluz.

El representante de Vox ha defendido que "hay otras posibilidades de ayudar a los agricultores que no pasen exclusivamente por las ayudas, que pueden tardar más", y en esa línea ha señalado que "se puede modificar la PAC, se puede flexibilizar en el caso concreto de las sanciones, de las multas, incluso de las rotaciones de los cultivos y, por supuesto, también en esa flexibilización de los ecorregímenes".

Desde Vox señalan que se posicionan "a favor de las ayudas al campo y siempre las considerará insuficientes", pero también creen que "hay un problema de urgencia en la llegada de las ayudas", y al respecto han puesto de relieve que "hay gente todavía en Valencia que no ha cobrado las ayudas de la 'dana', y los agricultores de Andalucía están cobrando ahora, en 2026, las ayudas de esa 'dana', que también sufrimos en Andalucía en el año 2024".

Finalmente, Vox ha remarcado su "apoyo al campo andaluz", y ha felicitado a los vecinos de Lebrija por contar con una cooperativa "que crea riqueza y que crea empleo", sin olvidar que "también cuentan con problemas de financiación como muchas empresas de Andalucía", según han apostillado desde la formación de Manuel Gavira.