Vox reclamará a Junta en el Parlamento apoyo financiero para deportistas por embarazo y maternidad

Archivo - Granada CF femenino. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que reclama a la Junta un marco de apoyo financiero para deportistas que atraviesan "la maternidad, incluyendo becas, subvenciones y ayudas a fondo perdido durante el embarazo, adopción o acogimiento, junto con planificaciones económicas que protejan su desarrollo profesional, eviten la pérdida de oportunidades y favorezcan el retorno al deporte de alto rendimiento en condiciones dignas, con seguridad y estabilidad".

En la iniciativa, también se plantea que la Junta impulse estrategias de conciliación que permitan compatibilizar entrenamiento, competición y maternidad mediante calendarios flexibles, adaptación de cargas, acompañamiento profesional y recuperación deportiva personalizada.

Se aboga por incentivar a las federaciones y entidades a implementar programas que faciliten la corresponsabilidad, la conciliación y el mantenimiento de las deportistas en sus carreras, sin renunciar a la maternidad.

Otra demanda es que la Junta fomente "un cambio cultural que normalice la maternidad en el deporte de élite mediante la visibilización de referentes, la creación de acompañamiento interdisciplinar y la promoción de políticas y mensajes que refuercen que la maternidad no es una limitación, sino una etapa plenamente compatible con el desarrollo profesional y el rendimiento deportivo de alto nivel".

En la exposición de motivos de la iniciativa, Vox señala que España atraviesa una "preocupante emergencia demográfica que afecta a la sostenibilidad social, económica y generacional de nuestra nación", ya que las tasas de natalidad "continúan descendiendo mientras las dificultades para conciliar vida profesional y familiar se incrementan, generando un escenario donde ser madre se ha convertido, en demasiados casos, en un reto personal en lugar de un proyecto vital plenamente respaldado por las instituciones".

Para Vox, la maternidad "ya no es solo una decisión íntima, es un asunto de interés social y estratégico que requiere políticas públicas que la protejan, la faciliten y la impulsen".

Y en este contexto, según Vox, "las mujeres deportistas de alto rendimiento sufren una doble penalización: La derivada de un modelo que no protege la maternidad con la determinación necesaria y la derivada de un sistema deportivo que, al no contemplar medidas específicas, convierten el embarazo o la maternidad en un punto de inflexión profesional que pone en riesgo años de esfuerzo, dedicación y excelencia".

"Para muchas deportistas, la decisión de ser madres se acompaña del temor a perder becas, apoyos, patrocinios, oportunidades competitivas, estatus federativo y continuidad profesional", según Vox, que añade que "otras, directamente, renuncian a la maternidad o la posponen indefinidamente por falta de respaldo económico, estabilidad deportiva y mecanismos de reincorporación con garantías".