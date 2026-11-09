Vox reivindica el recorte de fondos a sindicatos en Andalucía como ejemplo de las medidas que llevaría si gobierna

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - VOX

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reivindicado la reducción de los fondos destinados a UGT y Comisiones Obreras en el acuerdo presupuestario andaluz como una medida que muestra "cómo cambiarían las prioridades" si Vox participase en un Gobierno a nivel nacional tras las elecciones fijadas para el próximo 29N.

En un acto de precampaña en Mairena del Aljarafe, Garriga ha defendido que lo que Vox pretende es "destinar estos recursos" para "reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos de los andaluces".

No obstante, ha reconocido que este acuerdo en el caso andaluz "dista mucho de lo que aspiramos a hacer no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España".

Garriga ha defendido el aumento de las partidas para sanidad y dependencia en Andalucía y ha situado la reducción de las listas de espera entre las prioridades de su formación.

Además, ha defendido el aumento de las partidas para sanidad y dependencia en Andalucía y ha situado la reducción de las listas de espera entre las prioridades de su formación. También ha defendido un fondo de compensación para agricultores y ganaderos frente al impacto de las políticas europeas.

Garriga ha criticado también la respuesta del Gobierno a las llegadas de inmigrantes a Ceuta y El Hierro y ha advertido de que, a su juicio, la misma situación puede extenderse a otros puntos del litoral.

Por su parte, el secretario general de Vox ha acusado al Gobierno de "reducir la oferta de vivienda con sus leyes y de aumentar la presión sobre la demanda con su política migratoria".