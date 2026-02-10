Vox señala que "los culpables" de las consecuencias de Mercosur son "las políticas de populares y socialistas"

Imagen de este martes de la pancarta desplegada por Vox en Sevilla durante su apoyo a la concentración de tractores en rechazo al acuerdo entre la UE y Mercosur. - VOX EN ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este martes que los "culpables de que esta situación se esté produciendo son las políticas que vienen de la Unión Europea, las políticas de populares y socialistas".

Declaraciones que ha hecho Gavira en apoyo al sector primario andaluz asistiendo a la concentración de tractores convocada en Sevilla en protesta a las consecuencias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) para favorecer el libre comercio entre ambas zonas.

Ha denunciado el portavoz de Vox en Andalucía que "ahora nos quieren engañar nuevamente con el tema de la salvaguardia, cuando llevamos años con esas cláusulas espejo que no se cumplen", al tiempo que ha ha recordado la votación en el Parlamento Europeo del Reglamento de la implantación de cláusulas de salvaguardia.

Ha advertido en este sentido que cuando las cláusulas de salvaguardia se apliquen "el sector primario, los agricultores y los ganaderos también, estarán definitivamente arruinados", según una nota de este partido.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía ha señalado que este problema afecta a "todos los andaluces" por cuanto las nuevas medidas agrarias afectarán a la agricultura como actividad económica, así como ha señalado sus consecuencias sobre los consumidores desde la perspectiva de la seguridad y salubridad de los productos que llegan a sus mesas.

"Van a llegar productos de terceros países que no soportan las restricciones, las prohibiciones y las limitaciones que sufren nuestros productores. Van a llegar productos de mucha peor calidad que los que cultivan nuestros agricultores", ha indicado el portavoz de Vox.

Gavira ha reivindicado el modo de vida rural argumentando que lo garantiza el campo, por lo que se ha preguntado "si no hay campo, si no hay sector primario, quién va a querer vivir en un pueblo", para concluir el razonamiento que "absolutamente nadie" y en ese supuesto "los problemas se trasladarán a las ciudades".

Ha sostenido que los andaluces están "cansados de mentiras" y ha recordado que "el campo tiene que sobrevivir y tenemos que defenderlo entre todos".