Vox señala a Marlaska como responsable de "disolver" OCON-Sur: "Andalucía es una tierra castigada por el narco"

El portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez atiende a los medios tras la reunión mantenida el día de hoy con los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. A 10 de septiembre de 2026 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz Nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha criticado este domingo que la "disolución" del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur) suponga "el fin de la única estrategia con la que se empezaban a ganar batallas contra la droga". "Andalucía es una tierra castigada por el narco", ha asegurado Vázquez, además de relacionar directamente al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la eliminación de la unidad contra el narcotrafico que "era la primera unidad a nivel europeo que estaba ganando la batalla al narco". En ese sentido, ha exigido saber "qué intereses había en juego".

En un vídeo difundido a los medios, el portavoz ha prometido "restaurar y potenciar" la unidad Ocon-sur. "La potenciaremos y nos enfrentaremos al narco mirándole a los ojos, sin miedo, para acabar con su impunidad", ha garantizado Vázquez.

El portavoz Nacional de Seguridad ha defendido estar siempre "al lado del bien", que son "nuestros policías, guardias civiles, ciudadanos". Por su parte, "el mal es el narco", ha subrayado. Finalmente, Vázquez ha recriminado que "los narcos tengan armas de guerra y narcolanchas asesinas de cuatro motores que arrollan a nuestros agentes". Sin embargo, la policía y la guardia civil "no tengan unos mínimos medios para enfrentarse a esos criminales y ni las reglas de enfrentamiento que les dé la seguridad jurídica para poder disparar antes de ser asesinados", ha concluido.