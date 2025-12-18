Vox subraya tras aprobarse el Presupuesto 2026 que "son los últimos" de Moreno: "Dentro de un año habrá otro gobierno"

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado este jueves, tras la aprobación del Presupuesto de Andalucía para 2026 por el Pleno del Parlamento, que "lo único bueno que tienen estos presupuestos, que son los últimos del gobierno de Moreno Bonilla" al considerar que "en esta fecha, dentro de un año, Andalucía va a tener otro gobierno que va a poner encima de la mesa la solución a los problemas que tenemos los andaluces", en alusión a la celebración de elecciones autonómicas en el primer semestre de 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación a la conclusión del debate final del Presupuesto, Gavira ha sostenido, frente a "la malentendida estabilidad que vende el señor Moreno Bonilla" y la aprobación de un nuevo Presupuesto para afrontar 2026, que "los andaluces seguimos teniendo los mismos problemas de siempre", antes de ironizar con el argumento de que "la única estabilidad que hay en nuestra tierra es la estabilidad de los problemas".

Ha desglosado esos problemas el portavoz de Vox en Andalucía para señalar que en la gestión sanitaria se cuentan "millones de andaluces en lista de espera", así como "unos profesionales descontentos", antes de apuntar que en un ámbito como el mercado de trabajo el retrato que arroja Andalucía es de "paro, salarios bajos y trabajos precarios", mientras que en vivienda ha augurado que "hasta al menos dentro de 70 años los andaluces vamos a seguir teniendo problemas de vivienda".

Ha hablado Gavira también como "preocupaciones" de los andaluces "esa inmigración ilegal y desordenada", así como ha hablado de "la nueva puñalada de populares y socialistas al campo de Andalucía y al campo de España" en referencia al presupuesto diferenciado de la Política Agrícola Común (PAC).

Ha reprochado a Moreno "que no es capaz de decirle a su jefe, al señor Feijóo, que los andaluces sí sabemos contar", frente a la afirmación jocosa que hizo el presidente del PP a cuenta de los kilómetros de costa de Andalucía y Galicia, y ha concluido que "al parecer se avergüenza de ser andaluz" y, por ello, "esa persona no merece ser presidente de todos los andaluces".

"Y cada día que pasa, sin que el Partido Popular de Moreno Bonilla no le exija al señor Fejó unas explicaciones, estará demostrando que su manual de convivencia al final era un manual de sumisión", ha remachado su reflexión en este sentido.

"HOY SIGUE SIN DIMITIR EL ALCALDE DE ALGECIRAS"

En un retrato del portavoz de Vox en Andalucía donde ha sumado "jóvenes sin futuro" y "corrupción política en Andalucía" se ha lamentado de que "los mismos delitos que practican los socialistas los practican los populares", ámbito donde ha hablado de "malversaciones, estafas, incluso los acosos sexuales".

Ha remarcado en este sentido que "hoy sigue sin dimitir el alcalde de Algeciras" para cuestionarse entonces que si al Partido Popular "se le llenaba la boca hablando de que Ábalos tenía que dimitir, que tenía que dejar el escaño, y el señor Landaluce sigue manteniendo el acta de senador", aunque el Grupo Popular le dio baja como integrante de su bancada en el Senado, y le ha recriminado al presidente de la Junta que "dice que él no puede hacer absolutamente nada, como dijo por cierto también relacionado con el Partido Popular en Almería".