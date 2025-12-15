Vox subraya de sondeo Centra la sanidad como "principal preocupación" en Andalucía y que Moreno "gastará más, pero peor"

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

LEBRIJA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS) El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha subrayado este lunes del barómetro que ha publicado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), y que se sitúa a este partido como uno de los dos que crecerían en las elecciones autonómicas de 2026, que la gestión sanitaria emerge como "principal preocupación" de los andaluces, por lo que ha advertido a la Junta de Andalucía que "gastarán más recursos, pero se lo gastan peor" en la sanidad andaluza.

En declaraciones a los medios de comunicación en Lebrija (Sevilla), ha ahondado Gavira sobre las afirmaciones del Gobierno andaluz de aumento del gasto sanitario frente a la percepción que proyectan los andaluces en este sondeo, donde casi una cuarta parte, un 22%, sitúa la sanidad como primer problema.

Ha remarcado su deseo de resaltar el descontento de los andaluces con la gestión sanitaria antes que empezar diciendo que "Vox es el partido que mejor puede afrontar los problemas que tenemos los andaluces", así como que "Vox va también a subir mucho en las encuestas", pero ha precisado que "las encuestas nos interesan cero"

"Estamos hablando de un presidente que cada día que pasa presume del gasto sanitario que hace, que cada vez es más millonario, pero la verdad es que los andaluces reconocen que la principal preocupación que tienen es la salud que recibimos de ese gobierno de Moreno Bonilla", ha afirmado el portavoz de Vox en Andalucía.

"Lo que nos preocupa es que los andaluces ya reconoce como su principal preocupación la atención sanitaria que recibimos del gobierno de Moreno Bonilla", ha continuado reflexionando Gavira sobre las conclusiones del Barómetro electoral del Centra, convencido de que "los andaluces no nos fiamos de la atención sanitaria del gobierno de Moreno", para insistir que "eso es lo que le están diciendo los andaluces al presidente de la Junta de Andalucía" en ese sondeo del Centro de Estudios Andaluces.

Seguidamente, el portavoz de Vox en Andalucía también ha remarcado que de este sondeo se infiere que "la respuesta sólo puede venir del lado de Vox" para encarar asuntos como la atención sanitaria, el empleo, la vivienda, así como otros asuntos como "la corrupción política que afecta a populares y a socialistas", así como "esa inmigración ilegal masiva, descontrolada y desordenada que sufrimos los andaluces y los españoles".

El Barómetro del Centra apunta que Vox continuaría siendo la tercera fuerza del Parlamento de Andalucía de celebrarse en estos momentos las elecciones, donde en estos momentos tiene 14 escaños, para apuntar que tendría el 17,5% de los votos, cuatro puntos más que en las andaluzas de junio de 2022, porcentaje de apoyo que se traduciría en una horquilla de escaños de entre 19 y 22.

El Partido Popular sería la primera fuerza en las autonómicas con un apoyo del 40,2%, cota que le haría moverse entre los 53 y 55 diputados, que es la frontera de la mayoría absoluta en la Cámara autonómica, cuando en estos momentos tiene 58 parlamentarios.