Vox teme que el Gobierno use el espionaje de "cortina de humo para desviar atención y contentar a sus socios golpistas"

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha expresado este martes la "preocupación" de su partido por que el Gobierno de España "pueda estar utilizando una cortina de humo" con los casos de supuesto espionaje con el programa 'Pegasus' "para desviar la atención y pretender ahora contentar a sus socios golpistas".

En una atención a medios en el transcurso de una visita a la Feria de Sevilla, el representante de Vox se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con el programa 'Pegasus', que también se habría empleado contra políticos independentistas catalanes.

Javier Ortega Smith ha señalado que él está "preocupado por que no se investigue y no se espíe suficientemente a los golpistas", así como ha indicado que le "preocupa que se pueda poner en riesgo la seguridad de nuestro Centro Nacional de Inteligencia y de nuestros agentes".

Sobre el caso de los líderes políticos catalanes, ha recordado que él ejerció como abogado de "la única acusación popular de partidos políticos" en el juicio en el Tribunal Supremo por el 'procés' independentista catalán, y tiene "muy claro" que "prevalece el Estado de derecho" y "la seguridad".

En esa línea, ha subrayado que, "durante más de un año y medio", desde Vox instaron "a los juzgados de Instrucción, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Supremo, a que se acordase todo tipo de medidas de investigación, de interceptación telefónica, de interceptación de correos electrónicos".

"Y lo volvería a hacer multiplicado por dos, porque creo que a los golpistas hay que marcarles de cerca, para tener pruebas, para saber lo que están haciendo, y para sentarles en el banquillo como hicimos nosotros y meterlos en prisión", ha añadido el secretario general de Vox.

Ortega Smith ha apostillado sobre los políticos independentistas que no sólo le "preocupa el que se les haya investigado, que se les haya espiado, como dicen algunos", aunque "el término correcto es investigación", sino que le "preocupa que no se haga todavía con más profundidad, y que algunos, por sus intereses partidistas, como este Gobierno, pongan en riesgo la soberanía nacional o la seguridad de los españoles por contentar a los golpistas, que no son otra cosa que delincuentes que deberían estar ilegalizados", ha sentenciado.

SÁNCHEZ, "MÁS CERCA DEL OTRO LADO DE LA LEY"

Sobre el espionaje del que habrían sido objeto Pedro Sánchez y Margarita Robles, el dirigente de Vox ha manifestado que, "en un Estado serio, no debería poderse investigar al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, salvo que hubiera autorización judicial por sospechas de presunta comisión de algún tipo de delito", porque "no están ajenos al cumplimiento de la legalidad", y, además, hay "presidentes como el actual" que "están más cerca del otro lado de la ley que del lado de la ley".

No obstante, Ortega Smith ha dicho que desconoce "si ha ocurrido o no" dicho espionaje, y ha sostenido que, si ha sucedido, está "mal, porque significa que el Estado no tiene control sobre la investigación del presidente de Gobierno y de una ministra de Defensa; y si no ha ocurrido, igual de mal, porque quiere decir que el presidente del Gobierno está utilizando" este asunto "como cortina de humo para buscar el contento o la equivalencia con lo ocurrido con los líderes separatistas golpistas".

"Así que, en cualquiera de los casos, mal", ha resumido Ortega Smith antes de sentenciar que "el Estado de Derecho está en quiebra y, por tanto, nos preocupa la falta de seguridad en España y que nuestros jueces, tribunales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puedan ejercer su trabajo con absoluta profesionalidad".

También ha apuntado que "en política no existe ningún tipo de casualidades", sino que lo que hay son "causalidades", y "todo tiene una causa y un efecto", y, en el marco de "la política de la trampa, del engaño y de la mentira, pueden inventarse lo que sea, manipular lo que sea", e "incluso pueden ordenar las investigaciones que sea con tal de salvar al Gobierno".

Finalmente, Ortega Smith ha concluido que en Vox tienen "claro" que "muy pronto va a haber elecciones generales, y esta terrible etapa de España, con un presidente indigno de tal nombre controlado por golpistas, separatistas y comunistas, se va a terminar".