Vox traslada a COAG Andalucía su "apoyo al campo" y su oposición al acuerdo de Mercosur

Reunión de Vox en el Parlamento andaluz con representantes de COAG.

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha mantenido una reunión con la organización agraria COAG en la que ha subrayado su "apoyo al campo" y ha reafirmado la "oposición" de su partido al acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Mercosur --Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay--, al tiempo que ha criticado al PP por haberlo defendido "durante años como una oportunidad que hay que aprovechar", cuando dicho tratado "será una oportunidad para los países del sur de América, pero para España y para Andalucía es la estocada final, la muerte del campo".

Así lo ha manifestado el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, que ha reivindicado a su formación como "la única que se opone a Mercosur", a la vez que ha valorado en un comunicado difundido este viernes la "importancia" del sector primario en Andalucía y en España.

En este contexto ha enmarcado el representante de Vox la reunión mantenida con COAG en el Parlamento andaluz para mostrar su apoyo y abordar "los diferentes problemas que van a enfrentar tras el acuerdo de Mercosur".

El portavoz de Vox en Andalucía ha trasladado a COAG que su partido "estará con ellos, sin condiciones, sin acobardarnos y, sobre todo, con el mismo discurso que llevamos repitiendo años y del que no vamos a mover ni una coma".

Manuel Gavira ha puesto de relieve que "el sector del campo -- agricultores, ganaderos, apicultores-- van a salir a la calle a protestar contra las medidas que siguen asfixiando a nuestros sectores productivos", y ha advertido de que "no podemos permitir que acaben con nuestro campo y que nuestra soberanía alimentaria dependa de países terceros".

Desde Vox sostienen que "las medidas que se imponen desde la Unión Europea tienen responsables políticos claros", que son "PP y PSOE", y en esa línea Gavira ha comentado que "Bruselas no es un ente desconocido", y que "Europa ahora mismo es el Partido Popular, con su líder Von der Leyen a la cabeza, y es el PSOE, que le debe al Partido Popular la vicepresidencia de Teresa Ribera".

Al hilo, ha recordado que Vox ha presentado una moción de censura contra "la líder del PP en Europa, Von der Leyen, por ser la ejecutora y la traidora que va a terminar con el campo", ha denunciado Gavira antes de sugerir al PP que "si de verdad está en contra de Mercosur, lo primero que tiene que hacer es sacar a Von der Leyen de la presidencia".

"Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina y el sector primario amenazando con huelgas y tractoradas, dice el PP que hay que revisar esos acuerdos de Mercosur", ha abundado el portavoz de Vox antes de apostillar que, "si es así, veremos qué votan a la moción de censura".

Finalmente, el portavoz andaluz de Vox ha apuntado que los acuerdos de los bloques 'popular' y socialista "no sólo conllevan un impacto negativo en el sector primario", sino que "con Mercosur también se demuestra que su interés en el medio ambiente es falso, que no les importa la contaminación del mar, que será el medio de llegada utilizado de esos productos que vengan del sur de América, y que, por supuesto, no les interesa nuestra salud", ha zanjado Manuel Gavira.