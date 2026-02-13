Vox traslada al Parlamento andaluz su rechazo a "intentos del Gobierno de censura o limitar la libertad de expresión"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en una foto de archivo. - VOX ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox en el Parlamento andaluz ha presentado esta semana en la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) con la que quiere que la institución "rechace cualquier intento del Gobierno de España de imponer censura y límite a la libertad de expresión, ya sea en redes sociales, prensa o en el ámbito académico, así como que se respete la soberanía nacional mediante una comunicación pública libre".

Así lo han detallado este viernes desde Vox en una nota en la que han apuntado que el objetivo de esta iniciativa es "reforzar la defensa institucional de la libertad de expresión, reconocida como un derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Española".

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado que "cuando un gobierno quiere decidir lo que puedes decir, lo que puedes pensar y lo que puedes compartir, el problema no es tu opinión, el problema es ese gobierno".

La formación denuncia que en los últimos años se ha producido "un cambio de paradigma preocupante que amenaza la libertad de expresión", ya que, entre otras medidas, "otorgar a la administración el poder de supervisar y sancionar medios y plataformas digitales equivale a instaurar censura incompatible con el Estado de Derecho".

Además, el grupo parlamentario Vox ha advertido de la "tendencia" del denominado "delito de odio" como "un instrumento para perseguir opiniones políticas, ideológicas o culturales legítimas".

La crítica se fundamenta "en que todo lo que el Gobierno no considere, según su ideología, tolerable no será libertad, sino 'odio'". "El concepto se ha extendido a universidades e instituciones públicas en las que ya se ha registrado algún caso de censura", advierten desde Vox, cuya iniciativa señala que "el poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar".

Vox sostiene a través de esta iniciativa que el Gobierno de Pedro Sánchez, "marcado por la corrupción y la mala gestión de servicios públicos, sabe que ya no basta con controlar a los medios de comunicación mediante subvenciones y ahora debe recurrir a la censura".

En palabras de Manuel Gavira, "cuando el poder empieza a hablar de 'regular opiniones', no está defendiendo la democracia. Está intentando defenderse de los ciudadanos".

Finalmente, desde Vox han indicado que la protección de los menores y la preocupación social ante el uso de pantallas o el aumento de problemas de salud mental "no pueden convertirse en excusas para restringir derechos fundamentales".