Vox ve un "insulto" garantizar sanidad a "inmigrantes ilegales": "Habrá efecto llamada" y aumentará "listas de espera"

Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha considerado este miércoles un "insulto a los españoles" el Real Decreto aprobado por el Gobierno central que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, apuntando que tendrá un "efecto llamada" y que "repercutirá" en las listas de espera.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha denunciado que el hecho de que se elimine "cualquier tipo de traba a que un inmigrante ilegal pueda acceder a la sanidad pública, ya que solamente le basta con realizar una declaración responsable para que le den una tarjeta sanitaria", evidentemente, "va a tener una repercusión en las listas de espera de la sanidad", que van a "empeorar".

"España no es el hospital del mundo, por lo tanto hay que establecer una serie de prioridades", ha indicado Alonso, quien ha apuntado que una cosa es atender a una persona ante una "urgencia sanitaria" y otra "empezar a repartir tarjetas sanitarias a todo el que entra en España, a todo el que viene de manera ilegal, para que se saturen los servicios públicos y la sanidad".

Se ha mostrado convencido de que el real decreto del Gobierno va a tener "un efecto llamada", que va a tener "consecuencias directas en la prestación de los servicios públicos".

En cuanto a la situación en Andalucía, ha reprochado al presidenta de la Junta, Juanma Moreno, que no haya puesto a disposición de la Policía Nacional las "30.000 tarjetas sanitarias, con nombre y apellidos", en manos de personas que habían entrado de manera "irregular" en la comunidad.

Ha acusado a Moreno de "eludir cualquier tipo de responsabilidad" en relación con la migración irregular, que si bien no es de competencia de la comunidad, la Junta sí gestiona "30.000 tarjetas sanitarias que podía poner en manos de la Policía Nacional para que se identificasen y se localizasen a esas personas" que están en situación irregular en la comunidad.