SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha considerado este viernes como "principal responsable" de la situación generada con el programa de cribado de cáncer de mama al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien "no puede escudarse en profesionales".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Gavira ha manifestado que las explicaciones y la gestión que el Gobierno andaluz está haciendo de la situación "no es suficiente", porque al principio ha tratado de trasladar que "parecía algo residual, testimonial, y ya vamos por 2.000 mujeres" a las que hay que llamar para citarlas a pruebas complementarias ante sospecha de posible cáncer.

Ha considerado que esta situación no es precisamente "responsabilidad" de la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, que "lleva un año" y parece que "los retrasos" en las citaciones de mujeres vienen de la anterior legislatura, con lo que estamos más bien ante "un problema del sistema", y "la responsabilidad máxima" la tiene el presidente de la Junta.

El problema radica, a su juicio, en el modelo de gestión de la atención sanitaria, al que "hay que dar un cambio", ya que el actual Gobierno del PP-A está aplicando las "mismas políticas" de los anteriores ejecutivos del PSOE-A tanto en la gestión como en la contratación.

Ha insistido en que las explicaciones que ha dado Moreno sobre lo ocurrido "no son suficientes" y "no se puede frivolizar con este tema, con decir que van a cambiar el protocolo, porque no solo tienen que cambiar el protocolo del Servicio Andaluz de Salud, sino también de esas empresas que han sido adjudicatarias de esos controles, porque no solo es el servicio público, también hay conciertos por medio".

Ha añadido que "no es una cuestión de dimisión de la consejera, sino que es una cuestión de cambiar políticas y de quién es el principal responsable de esa competencia, que es Moreno Bonilla", que lo que está haciendo es "escudarse detrás de los profesionales".

"Si los protocolos no funcionan, no vale decir esto es que venía del pasado", ha indicado Manuel Gavira, insistiendo en que Moreno está "frivolizando" con este asunto porque los retrasos en las citas vienen desde hace años y "no se tomaron medidas" en ese momento.