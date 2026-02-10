Vox ve en la visita de Sánchez a Huétor Tájar (Granada) "una cortina de humo para tapar su nefasta" gestión

El parlamentario andaluz y presidente del comité ejecutivo provincial de Vox Granada, Ricardo López Olea - VOX

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y presidente del comité ejecutivo provincial de Vox Granada, Ricardo López Olea, ha denunciado públicamente este martes que lo que ha denominado "tour fotográfico blindado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este pasado lunes en Huétor Tájar, en el Poniente granadino, es "una cortina de humo para tapar su nefasta gestión del agua".

López Olea ha indicado en una nota de prensa que la visita del presidente del Gobierno "sin contacto con los vecinos es una muestra de que sólo está interesado en lavar su imagen para ocultar su desastrosa política hídrica".

Según el dirigente de Vox, las sucesivas borrascas que han azotado la provincia de Granada han dejado en evidencia la "falta de previsión y de inversión" en infraestructuras hídricas tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España.

El presidente de Vox Granada se ha referido a la visita de Pedro Sánchez para apuntar que, "tras aterrizar con el Falcon en el aeropuerto, volvió a rehusar el contacto con los vecinos y realizó" una comparecencia "blindada" junto al alcalde del municipio, Fernando Delgado, del PSOE.

"Ni así pudo evitar que los vecinos, desde la lejanía, expresaran su descontento y su frustración porque los ciudadanos no quieren fotos para lavar su imagen, reclaman una gestión eficiente de los impuestos que con tanto esfuerzo pagan", ha señalado López Olea, que ha insistido en que "ha fallado la prevención de forma clamorosa".

El parlamentario granadino ha explicado que, según los expertos, "se deberían haber invertido entre 500 y 600 millones de euros en los últimos años en mantenimiento de presas y embalses en España y solo se han destinado 16 millones de euros al año, con 143 presas con la seguridad hidráulica comprometida".

Además, ha mostrado el agradecimiento de Vox a los servicios de emergencias y a las fuerzas de seguridad, además del apoyo a los ciudadanos afectados por los efectos de la borrasca que obligó a "desalojar a 400 personas, con ríos desbordados, carreteras cortadas, pantanos al borde del colapso teniendo que evacuar agua y efectos desastrosos en la agricultura con la pérdida de casi toda la producción de espárrago verde".

López Olea ha subrayado que Vox lleva años reclamando "una gestión del agua responsable" y ha detallado que presentó alegaciones al Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 donde se recogían una serie de inversiones en limpieza de ríos y cauces o en la prevención de inundaciones en Granada mediante la creación de parques de inundación.

Además, en marzo de 2025, el Grupo Vox en el Parlamento de Andalucía preguntó al Gobierno andaluz por las actuaciones de mantenimiento y seguridad de los embalses de Béznar y Rules, "con una absoluta falta transparencia y claridad en las respuestas ofrecidas" por el PP, ha asegurado.

Por último, López Olea ha instado tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como a Pedro Sánchez a que, tras "hacer un tour fotográfico por la provincia", las ayudas prometidas lleguen con prontitud para que los afectados "recuperen la normalidad cuanto antes y se abandone de una vez el Pacto Verde que está impidiendo que se apliquen políticas de sentido común en materia hídrica".

"Llevamos años reclamando al PP y al PSOE la interconexión de las cuencas, el mantenimiento de las presas y la limpieza de cauces para garantizar la seguridad de los granadinos y el abastecimiento de agua", ha continuado López Olea, que ha terminado recordando que los planes de la izquierda en materia hídrica pasan por "ocurrencias" como la renaturalización del río Genil en la capital, "algo que de haberse llevado a cabo hubiera supuesto un auténtico desastre de proporciones gigantescas".