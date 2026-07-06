Vox vuelve a ausentarse del homenaje a Blas Infante y la izquierda carga contra Moreno por "traicionar" su legado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, en el Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha acogido este lunes el acto de homenaje por el 141 aniversario del nacimiento del 'Padre de la Patria Andaluz', Blas Infante. Al evento han asistido representantes de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, una ausencia habitual en los últimos años y que se ha repetido tras del pacto de gobierno firmado el pasado jueves con el PP-A.

Dicho acuerdo ha marcado gran parte de las intervenciones de los grupos de izquierdas de la oposición, quienes han señalado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "traicionar" el legado de Blas Infante.

En esta línea, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado que Moreno y el PP-A asista al homenaje mientras "abre la puerta a quienes no han creído en su autogobierno" a la par que ha asegurado que "no se puede invocar a la concordia si se construye sobre el olvido".

"Quien quiera invocar el legado de Blas Infante debe asumirlo completo, no puede quedarse con el símbolo y rechazar su sentido, no puede quedarse con la bandera y renunciar a la memoria y a la justicia social que le dan contenido", ha subrayado.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recordado que Blas Infante "fue asesinado" y que su cuerpo "aún sigue enterrado en una cuneta" a la par que ha lamentado que Moreno haya pactado "derogar la ley que permitiría encontrar su cuerpo".

"¿Cómo se va usted a subir aquí ahora a defender el legado de Blas Infante y la autonomía andaluza después de pactar eso?", se ha preguntado García.

Asimismo, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha calificado de "contradictorio" por parte del PP-A "homenajear a Blas Infante al mismo tiempo que se asumen pensamientos que presentan la inmigración como una amenaza".

"Ser andalucista hoy no consiste solo en ponerse una bandera en la solapa mientras se desmantela nuestra tierra, más aún después de haberle abierto las puertas del gobierno de nuestra patria a la extrema derecha", ha subrayado.

Ante estas críticas por parte de los grupos de la oposición, el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha criticado sus "soflamas" contra el ejecutivo andaluz "que han votado los andaluces hace escasamente un mes".

Asimismo, ha puesto el foco en el PSOE-A lamentado que "durante 40 años han sido incapaces de sacar a Andalucía de los últimos puestos en casi todo", al mismo tiempo que criticado la visión de la figura de Blas Infante por parte de la oposición.

"Han buscado crear un referente que solo existe en sus cabezas con la figura de Blas Infante, una especie de guerrillero, una especie de Che Guevara, cuando realmente era, por encima de todas las cosas, era un hombre de paz", ha reseñado.