Vuelven a programar para el próximo verano el festival Me Vuelves Lorca en Laroles (Granada)

Archivo - Festival 'Me vuelves Lorca', en imagen de archivo - ME VUELVES LORCA - Archivo

NEVADA (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Festival Me Vuelves Lorca volverá a celebrarse el próximo verano tras un parón de dos años y con el objetivo renovado de servir de acicate a la programación cultural de la localidad de Laroles, en término municipal de Nevada, en la Alpujarra de Granada, con propuestas de teatro, arte o música.

Todo ello en el marco de las estrategias para afrontar el reto demográfico en el ámbito rural, según han apuntado desde sus redes sociales, consultadas por Europa Press, desde la organización de Me Vuelves Lorca, que ponía sus bases en 2013 con la construcción del anfiteatro al aire libre de Laroles.

Anunciaba el cierre hace algo más de dos años tras no haber "logrado consolidar un plan básico de financiación para el proyecto", según indicó su directora, Anna Kemp, en una carta abierta el pasado abril de 2024.

"Después de su cancelación definitiva, Me Vuelves Lorca volverá en 2026, y no podríamos estar más emocionados", señalan ahora desde la organización, que ha tenido palabras de "agradecimiento enorme al nuevo alcalde y al Ayuntamiento por su apoyo".

"Su confianza hace posible que el festival renazca más fuerte que nunca", agregan después de que, el pasado 18 de diciembre, accediera a la alcaldía de Nevada el socialista Rafael López, que se marcó como uno de sus objetivos prioritarios en materia cultural la vuelta del Me Vuelves Lorca, que colocó en el mapa en los círculos artísticos al municipio durante la década pasada.

López llegó a la alcaldía tras una moción de censura registrada por cinco de los seis concejales del grupo socialista en Nevada contra la hasta entonces alcaldesa, Dolores Pastor, también del PSOE pero en esta nueva etapa desvinculada de la gestión del gobierno local, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

En cuanto a las fechas del festival para 2026, se anuncia un primer fin de semana para el 31 de julio, y los días 1 y 2 de agosto, y un segundo para los días 7, 8 y 9 de ese mismo mes "y alguna que otra sorpresa entre semana también".

Para la directora del festival, con el apoyo de López el Me Vuelves Lorca "no puede más que crecer", un respaldo el municipal que se suma a todos los que han apoyado el proyecto.

"Gracias por animarnos, por estar ahí y por arrimar el hombro cuando las cosas se pusieron difíciles", ha indicado Kemp sobre esta iniciativa que se caracterizó por una programación de calidad inspirada en el poeta Federico García Lorca y su afán de llevar el teatro a las zonas rurales.