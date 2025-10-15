El XXII Premio Lorca de Poesía de Granada se falla este jueves entre 37 candidaturas, once de ellas de España

Archivo - De izquierda a derecha en la imagen el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la poeta Coral Bracho y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en la entrega de la edic - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XXII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca anuncia este jueves pasado el mediodía el fallo de la nueva edición de este galardón que recaía hace un año en la poeta mexicana Coral Bracho y que designará al nuevo ganador entre las 37 candidaturas presentadas, once de ellas de España.

Tres de los aspirantes al galardón son los poetas granadinos Antonio Carvajal, propuesto por cinco entidades; Álvaro Salvador, con cuatro propuestas, y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, con una.

Las propuestas presentadas abarcan a poetas procedentes de 15 países, de los que once tienen nacionalidad española; cinco son argentinos y tres mexicanos, mientras que Colombia presenta cuatro candidaturas y Cuba y Bolivia y Chile coinciden en dos candidaturas cada uno. Los países representados por un candidato son El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este miércoles.

De las 37 candidaturas presentadas, diez corresponden a mujeres poetas y dos de ellas son españolas, la asturiana Olvido García Valdés y la gaditana Ana Rossetti. La lista de poetas propuestas se completa con las argentinas María Negroni y Diana Bellessi; Amparo Osorio y Piedad Bonnett Vélez, ambas de Colombia; Iris Tocuyo Llovera (Venezuela); Marta de Arévalo (Uruguay) y Gioconda Belli (Nicaragua. Ente los poetas españoles están Antonio Carvajal, Álvaro Salvador, y Antonio Gamoneda, que Benjamín Prado, Jenaro Talens, Luis García Montero, Santiago Montobbio, Felipe Benítez Reyes y Manuel Ruiz Amezcua.

Entre otras candidaturas que se han recibido son la del argentino Alfonso Nassif, al igual que el mexicano Homero Aridjis, al que se unen Jorge Boccanera y Daniel Samoilovich. El premio, convocado todos los años sin posibilidad de quedar desierto, incluye, según las bases de la convocatoria, la entrega de un diploma y obras artística conmemorativa, una dotación económica por importe de 20.000 euros, la edición de una antología poética del galardonado o galardonada y la celebración de unas jornadas literarias referidas a la obra del autor, en las que se contará con la presencia del mismo.

Las entidades autorizadas para la proposición de candidaturas la Academia de la Lengua Española, así como las academias nacionales, regionales o locales con sección de literatura y las instituciones que por su naturaleza, fines o contenidos estén relacionadas con la lengua española o a las que pertenezcan los miembros del jurado.

El Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, instaurado en 2004, recayó en su primera edición en el poeta asturiano Ángel González. El jurado encargado de designar galardonado de 2025 está compuesto por representantes de entidades como Fundación Federico García Lorca, Universidad de Granada, Asociación Internacional de Hispanista, Casa de América, Academia de las Buenas Letras, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Cervantes y críticos literarios de los principales medios de comunicación de ámbito nacional.

El objeto del galardón es "premiar el conjunto de la obra poética" de un autor vivo que, "por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura hispánica". Podrán proponer candidatos las academias de la Lengua Española, y Nacionales, Regionales o Locales que tengan sección de Literatura, así como las instituciones que, "por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas" a esta materia en lengua castellana, según recogía su convocatoria, consultada por Europa Press.

También las instituciones a las que representan los miembros del jurado, que da su fallo, según recogía también el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, este 16 de octubre. La entrega del premio tendrá lugar en la ciudad de Granada con la presencia de la alcaldesa, Marifrán Carazo, detallaba el texto firmado por el edil de Cultura, Juan Ramón Ferreira, sin fecha para este último acto que se suele organizar en su momento con el premiado.

La incorporación al palmarés de Bracho del Premio Lorca, que ya cuenta con figuras como Blanca Varela, Ida Vitale, Rafael Cadenas, Raúl Zurita o Circe Maia, consolida el carácter universal y transatlántico del certamen, según apuntó Carazo en su alocución en el acto de entrega del galardón de su 21ª edición el pasado 20 de junio en la Huerta de San Vicente, junto con el ministro y la consejera andaluza de Cultura, Ernest Urtasun y Patricia del Pozo.