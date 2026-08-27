El Zaidín (Granada) pide celeridad en las ayudas por los seísmos para que no pase "lo del volcán" o "lo de la dana"

Imagen de la evolución del terremoto del 14 de agosto al 18 de agosto en un edificio del distrito de El Zaidín. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y comerciantes del barrio Vergeles-Zaidín de la ciudad de Granada afectados por daños materiales y desalojos a consecuencia de la serie sísmica de Alhendín han pedido celeridad en la llegada de las ayudas anunciadas por las distintas administraciones. Además, han asegurado que no quieren que pase "lo del volcán" o "lo de la dana", en referencia a La Palma y Valencia, lugares que, al igual que ahora los municipios de Granada, fueron declaradas como zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Autónomos Vergeles del Zaidín, Francisco José Prados, ha reclamado que las ayudas prometidas por el Gobierno a la zona afectada por la catástrofe se ejecuten "lo antes posible" y ha advertido de que "no queremos que se repita lo que pasó en La Palma con el volcán que todavía están durmiendo las familias en contenedores, o lo ocurrido en la dana, que todavía hay familias esperando ayudas".

Prados ha insistido en la urgencia de las medidas de apoyo económico, y ha señalado que "si el Gobierno ofrece dar una opción de una ayuda a una zona afectada, declarada como zona catastrófica, que se haga lo antes posible, porque es que se necesita". El representante de los comerciantes ha hecho hincapié en que la demora en la llegada de estas ayudas agrava la situación de los afectados.

Además, ha descrito la difícil situación que atraviesan muchos personas en esta zona del sur de Granada y, si bien ha señalado que la reducción de la intensidad sísmica en los últimos días está generando cierto alivio, aún hay vecinos que no pueden volver a sus casas y están en albergues o en viviendas de familiares.

Por su parte, también en declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación de vecinos Vergeles Zaidín, Antonio Ruiz, también ha insistido en reclamar a las administraciones que aceleren las ayudas para la rehabilitación integral del barrio de la capital granadina más afectado por la serie sísmica, donde ha insistido en que "existen edificios con 80 años, sin pilares, sin estructura".

"Yo he visto pisos ahí, que si da un terremoto de cinco --de magnitud--, se caen", ha asegurado Ruiz en referencia a la vulnerabilidad de las construcciones afectadas. También ha recordado que "son muchas familias las que siguen todavía fuera de sus casas" y ha criticado duramente el comportamiento de las aseguradoras, a las que ha acusado de actuar como "sinvergüenzas" por derivar directamente a los clientes al Consorcio "sin tramitar los informes que les corresponde gestionar".

El presidente ha recordado que el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este pasado miércoles que el Consorcio de Compensación de Seguros prevé la llegada de hasta 60.000 peticiones en torno a los daños ocasionados por la serie sísmica, y ha insistido en que "el Consorcio va a tardar" en tramitar todas esas ayudas, por lo que ha instado al Gobierno a disponer de más personal.

Por último, y al igual que el presidente de los comerciantes, el representante vecinal ha insistido en que las ayudas deben llegar con celeridad y ha criticado la lentitud con la que se han distribuido en otras zonas afectadas por catástrofes naturales como la isla canaria de La Palma en el caso del volcán o Valencia en el caso de la dana.