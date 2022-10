El Ayuntamiento de Las Cabezas (Sevilla) destinará 2,4 millones a la nueva carretera de Marismillas

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha reunido este jueves en el municipio de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) con su alcalde, el socialista Francisco Toajas, para analizar el estado de los proyectos que el Ayuntamiento acomete con los planes provinciales Contigo y Actúa. Uno de los trabajos más importantes es la adecuación de la carretera SE-9021 para integrarla en la SE-5208, dando así cobertura al "déficit histórico de Las Cabezas y de Marismillas", con una inversión de 2,4 millones de euros procedentes concretamente del Plan Contigo.

"Llevamos muchos años reclamando una solución a los distintos gobiernos centrales, ya que la carretera de Marismillas es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. No pertenece a la red provincial y no es una vía municipal, por tanto, ninguna de las administraciones podíamos intervenir a pesar de haber formulado distintas propuestas", ha recordado el primer edil, que ha anunciado que "finalmente, ya disponemos de la titularidad" de la vía en la que "no vamos a arreglar la carretera sino que vamos a construir una nueva porque ahora mismo hay una vía con cinco metros de ancho que vamos a convertir en una de ocho metros de ancho, un metro de arcén por cada lado y tres metros en cada carril", ha explicado Toajas y recogido la Diputación en una nota de prensa.

Toajas ha expresado que "me consta que para el presidente de la Diputación esta carretera ha sido una espinita, porque la red provincial cuenta con más de 1.500 y esta vía ha tenido una atención especial para que se solucionara". Este proyecto forma parte del programa de Vías Singulares del Plan Contigo, que nació con la intención de solventar 50 kilómetros de vías singulares en 16 términos municipales mediante una inversión de siete millones de euros a fin de "poner un poco de orden y asistencia económica a este tipo de vías tan especiales al encontrarnos con situaciones de naturaleza heterogénea y muy diferentes entre sí", ha remarcado Rodríguez Villalobos.

Vías Singulares cuenta con tres líneas. Una primera en la que se constata el "abandono" de la vía por falta de titular acreditado y ésta pueda ser asumida por el Ayuntamiento. En la segunda, se trata de aquellas vías no integradas en redes viarias oficiales cuya titularidad es de otro organismo público ajeno a las competencias viarias, que hay que traspasar al Ayuntamiento. Y, la tercera línea, incide en vías que son ya municipales pero no están consideradas como parte del viario. Es decir, no están catalogadas como carreteras pero sirven para conectar la salida de los núcleos de población principales hacia otras redes oficiales y que tienen "deficiencias".

El presidente Villalobos, por su parte, ha ensalzado de nuevo la labor que viene haciendo la Diputación con los ayuntamientos poniendo en carga con los planes provinciales 470 millones de euros para la recuperación económica de los pueblos sevillanos con "plena autonomía municipal, decidiendo el destino de las cuantías para distintos proyectos. Desde la Diputación, hemos sido receptivos a todo cuanto han propuesto los alcaldes y estamos demostrando ser capaces de estar al nivel de ayudas con lo que corresponde a cada ayuntamiento'.

En este sentido, Las Cabezas de San Juan cuenta con una inversión de 6,4 millones de euros entre los Planes Contigo y Actúa. En concreto, dispone de 5,5 millones de euros del Plan Contigo, de los que algo más de 922.000 euros están contemplados para el programa de inversiones; 1,7 millones de euros para empleo y apoyo empresarial; 69.338 euros con destino a Poblados de Colonización; y los citados 2,4 millones de euros del programa de Vías Singulares.

Completa el listado los 28.000 euros para mantenimiento urbano y vehículos de limpieza viaria; más de 54.000 euros para reactivación cultural y deportiva; alrededor de 96.000 euros para ayudas de emergencia social; en torno a 149.000 euros para prevención de la exclusión social y más de 38.000 euros para el programa de eliminación de desequilibrios tecnológicos. Con el Plan Actúa, el Consistorio dispone de otros 920.000 euros para los programas de inversiones (432.000 euros); para ayudas de emergencia social (137.729 euros); prevención de la exclusión social (329.391 euros), para el programa de municipios inteligentes (19.404 euros) y 2.300 euros con destino a la adquisición de material deportivo.