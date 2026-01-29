La Autoridad Portuaria de Almería cierra 2025 con un incremento del 10% en tráfico de mercancías

Archivo - Carga de yeso en un puerto de la Autoridad Portuaria de Almería.- APA - Archivo

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería ha cerrado el ejercicio 2025 con un tráfico portuario superior a los seis millones de toneladas, tras mover los puertos de Almería y Carboneras un total de 6,15 millones de toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 10,1 por ciento respecto a 2024 y la sitúa como la quinta autoridad portuaria de las 28 del sistema estatal con mayor crecimiento porcentual.

En conjunto, destaca el aumento del doce por ciento en la mercancía general, hasta alcanzar 1,66 millones de toneladas, crecimiento que se ha producido en todas sus formas de presentación, aunque ha resultado especialmente en el tráfico ro-ro, que ha subido un 17 por ciento, según los datos provisionales ofrecidos por la APA.

Resulta igualmente reseñable el crecimiento del tráfico de graneles sólidos, que ha registrado un aumento del 10,4 por ciento respecto a 2024, hasta situarse en 4,3 millones de toneladas.

Dentro de este apartado, el yeso, que representa el 51,3 por ciento del total de las mercancías movidas por los puertos de la APA, ha alcanzado los 3,11 millones de toneladas, un 18,7 por ciento más que el año anterior.

Con una representatividad menor en el conjunto del tráfico portuario, los graneles líquidos han registrado un ligero descenso del 0,4 por ciento, hasta situarse en 122.394 toneladas.

En cuanto a las exportaciones desde los puertos de Almería y Carboneras, estas han aumentado un 10,7 por ciento hasta alcanzar los 3,7 millones de toneladas, un volumen que sitúa a la APA como la séptima de las 28 autoridades portuarias del sistema nacional.

En cuanto al tráfico de pasajeros, el Puerto de Almería se ha consolidado como el séptimo de los 46 puertos del sistema portuario de interés general en régimen de transporte.

La cifra provisional de cierre de 2025 se ha situado en 896.143 viajeros, lo que supone un descenso del 9,3 por ciento respecto a 2024, motivado principalmente por la reducción de las rotaciones con Melilla desde comienzos del pasado año.

ENDEUDAMIENTO CERO Y DOCE MILLONES DE EUROS DE BENEFICIO

Estas cifras provisionales de cierre de año respecto al tráfico de mercancías, situándose por encima de los 6,1 millones de toneladas, coinciden con las previsiones que la APA trasladaba en la reunión de su último Consejo de Administración celebrado en diciembre.

En este encuentro, la presidenta de la APA, Rosario Soto, adelantó la situación económico-financiera correspondiente a 2025, ejercicio que la entidad ha previsto cerrar con endeudamiento cero y un beneficio neto de doce millones de euros.

De esa cantidad, cuatro millones de euros proceden de la explotación ordinaria, el doble que en 2024, mientras que los ocho millones restantes derivan de la extinción de la concesión, de mutuo acuerdo con Endesa, relativa a las instalaciones portuarias de Carboneras.