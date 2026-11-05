La Autoridad Portuaria de Almería expone en Francia sus proyectos de apertura a la ciudad y sus planes para crear empleo

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, durante su intervención en la Conferencia Mundial de Puertos y Ciudades en Dunkerque (Francia). - APA

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, presentado en la Conferencia Mundial de Puertos y Ciudades 2026, que se celebra en Dunkerque (Francia), los proyectos de apertura del puerto a la ciudad, que supondrán una inversión de más de 45 millones de euros entre 2023 y 2029, y su compatibilidad con la actividad industrial.

El encuentro, organizado por la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP), cuenta con 400 delegaciones en representación de 50 países, según ha informado la APA en una nota.

La conferencia, que lleva por título 'Ciudades y puertos en movimiento: ¡es hora de actuar!', reúne a expertos internacionales y representantes del ámbito portuario y urbano para intercambiar ideas y establecer sinergias sobre los desafíos y oportunidades de las ciudades portuarias del futuro. La cita estuvo precedida el martes por la asamblea general de la AIVP, a la que también asistió la APA como miembro de la organización.

Soto ha participado en la sesión 'Nuevos enfoques en la planificación ciudad-puerto: proyectos actuales y estrategias para el futuro', junto a la directora comercial ejecutiva de PNG Ports, Deborah Onga, de Papúa Nueva Guinea; la directora de proyectos inmobiliarios de Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, Sophie Minssart, de Francia; y la directora de ordenación del suelo del Puerto de Helsinki Ltd, Kristina Salomaa, de Finlandia.

El debate ha estado moderado por la directora asociada del estudio de arquitectura, ingeniería y planificación urbana One Works, con sede en Italia, Francesca Pintus.

Soto ha detallado la apertura de dos hectáreas del Puerto de Almería a la ciudad y la recuperación de patrimonio histórico portuario "para el disfrute ciudadano en la zona de levante", actuaciones que han supuesto una inversión de once millones de euros.

La próxima fase de integración urbana se adjudicará en las próximas semanas y abarcará otras cuatro hectáreas, con una inversión próxima a los 25 millones de euros, cofinanciada con la Junta de Andalucía, y un plazo de ejecución de dos años.

Las actuaciones se extienden también a la zona de poniente, donde la APA ha rehabilitado y puesto a disposición de los ciudadanos el edificio Varadero y ha eliminado barreras arquitectónicas.

En 2027, la entidad portuaria prevé ejecutar una nueva fachada de la estación marítima y de los edificios anexos, además de mejorar su sostenibilidad energética, adecuar los accesos para hacerlos "más accesibles" e impulsar la "comunicación peatonal entre el puerto y la ciudad".

COMPATIBILIDAD CON LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y NUEVA ÁREA DE SERVICIO AL PASAJE

Esta convivencia entre la integración urbana y la actividad industrial tiene en cuenta los distintos usos del suelo de dominio público portuario y el Plan de Sostenibilidad de la APA, que contempla la minimización del impacto medioambiental, el desarrollo de infraestructuras resilientes y la generación de empleo.

Por otra parte, la APA ha ejecutado el acceso directo desde la N-340 y la reordenación de los viales internos, con una inversión de tres millones de euros.

Además, tiene previsto adjudicar en los próximos días la ampliación del Muelle de Pechina, una actuación que contará con una inversión de 30 millones de euros, de los que seis millones procederán de fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2021-2027, para "potenciar una red transeuropea de transporte eficiente y sostenible".

Las obras comenzarán en enero y tendrán un plazo de ejecución de dos años. El proyecto contempla prolongar en 260 metros la línea de atraque, alcanzar los 18 metros de calado y ganar 4,4 hectáreas de superficie portuaria.

Según ha detallado Soto, la mejora de la conectividad terrestre y el incremento de superficie y línea de atraque "han favorecido la captación de industria metálica e industria auxiliar de la agricultura que se implantará en el Puerto de Almería".

Esta actividad supondrá un incremento del tráfico portuario mediante la exportación de mercancía general y de granel sólido, especialmente ante el aumento de la demanda de yeso, un mineral que sitúa a la APA como "líder del sistema portuario nacional en exportación de granel sólido".

La presidenta ha señalado que este crecimiento redundará en la generación de empleo y al aumento de los ingresos portuarios, que permitirán avanzar en los proyectos de apertura del puerto a la ciudad.

En cuanto al tráfico de pasajeros, el Puerto de Almería registra un millón de viajeros al año y es el segundo del sistema portuario nacional en la Operación Paso del Estrecho (OPE), según ha recordado Soto.

Además, el puerto contará en 2028 con una nueva área de servicio al pasaje, que incorporará superficie comercial y espacios de restauración, después de que la APA otorgara la correspondiente concesión administrativa este verano.