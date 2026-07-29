La Autoridad Portuaria de Almería y la Junta abordan la fase principal de la integración puerto-ciudad

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, durante la reunión institucional y de trabajo. - APA

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, y el nuevo delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, han mantenido su primera reunión institucional y de trabajo para coordinar la fase principal de la integración puerto-ciudad, que se encuentra en licitación con un presupuesto de más de 24 millones de euros.

Durante el encuentro, Soto ha informado a Góngora sobre la licitación para ejecutar las actuaciones en el frente litoral de los espacios puerto-ciudad, que abarcan cuatro hectáreas de dominio público portuario en el Muelle de Levante y las Almadrabillas.

La obra cuenta con cofinanciación de la Junta de Andalucía mediante la concesión a la APA de una subvención directa de carácter excepcional, según ha señalado la entidad portuaria en una nota.

La presidenta de la APA ha comunicado que la actuación, en fase de licitación desde el pasado viernes y con la previsión de que quede adjudicada a finales de año, incluye la mejora del estado y la urbanización del Muelle de Levante, además de la demolición del espaldón actual para lograr una panorámica del Cable Inglés.

También contempla la reurbanización de la zona de las Almadrabillas, desde el puente peatonal de conexión con el Muelle de Levante, que se ampliará, hasta la zona del Club de Mar, el entorno del Cable Inglés y el paseo marítimo.