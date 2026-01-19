La Autoridad Portuaria de Cádiz refuerza su campaña de formación antifraude y de código ético

Archivo - Vista aérea del Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha señalado que ha reforzado su campaña de formación y concienciación sobre las políticas de lucha contra el fraude y gestión de posibles conflictos de intereses con el desarrollo de una nueva jornada formativa dirigida a todos los miembros de la plantilla.

Según ha explicado la APBC en una nota, de manos de una experta en este ámbito se han abordado los distintos instrumentos de integridad implantados en la Autoridad Portuaria, como el Plan de Medidas Antifraude, cuyo objeto es concretar las medidas de control del riesgo de fraude, persiguiendo objetivos de integridad corporativa y tolerancia cero frente al fraude y la corrupción.

El plan está diseñado para cubrir todo el ciclo antifraude con medidas de prevención, detección, corrección y persecución, e incluye el procedimiento a seguir para el tratamiento de los conflictos de intereses, según ha indicado la APBC.

Asimismo, ha señalado que como parte integrante de este plan se trata también el 'Procedimiento para la gestión de las informaciones de la APBC' que establece el protocolo a seguir para informar sobre acciones indebidas de los empleados públicos o de quienes presten una relación laboral o profesional con el organismo, preferentemente a través de un canal de denuncias ubicado en la sede electrónica de la APBC, que garantiza las comunicaciones anónimas y confidencialidad.

Además, dentro de la formación, se ha abordado el Código Ético, cuya actualización ha sido aprobada por el Consejo de Administración recientemente, como parte integrante del Plan de Medidas Antifraude, que tiene como finalidad establecer las pautas que deben presidir el comportamiento ético de todas las personas que trabajan en la Autoridad Portuaria, en su desarrollo diario, en lo que respecta a las relaciones e interacciones que mantienen con todos sus grupos de interés.

Finalmente, la APBC ha apuntado que el código ético contempla cuestiones relativas a la legalidad, los derechos humanos y los valores éticos, desarrollo profesional e igualdad de oportunidades, Seguridad y Salud en el trabajo, respeto al medio ambiente y transparencia, entre otras.