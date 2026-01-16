Autoridad Portuaria de Cádiz somete a información pública el proyecto para zona de ocio del muelle Reina Sofía

Archivo - Un crucero en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha sometido a información pública el proyecto para la construcción y explotación de una zona de ocio y esparcimiento y actividades terciarias en una parcela del muelle Reina Sofía, en la dársena del Puerto de Cádiz a través de su publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado.

La actuación se enmarca dentro del plan de integración del Puerto en la capital, que fue otorgado mediante concurso a la empresa Edificarte Eventos SL, ahora denominada Grupo Vogel Hostelería y Ocio SL, como ha indicado la APBC en una nota.

La parcela, de aproximadamente 10.850 metros cuadrados, alberga actualmente las instalaciones de reparación y mantenimiento de la terminal de contenedores del muelle Reina Sofía, que en un breve plazo de tiempo se trasladarán a su nueva ubicación en la Nueva Terminal de Contenedores.

Es por eso que la concesión está condicionada por el traslado de la actual terminal de contenedores del muelle Reina Sofia a la nueva infraestructura y la ejecución de las obras de urbanización del ámbito para disponer de servicios generales.

El objetivo de la concesión se planteó para será satisfacer las demandas de actividades culturales, eventos, conciertos, entre otros, dada la falta de espacios en la ciudad para este tipo de iniciativas.

La superficie tendrá aproximadamente un 66% de uso de espacio libre y zonas verdes, un 28% de uso terciario y el resto será viario. El plazo de la concesión se establece en 25 años.

Superado este trámite preceptivo, se podrá seguir avanzando en el otorgamiento definitivo de la concesión, que, en última instancia, deberá ser aprobada por el consejo de administración.