La Autoridad Portuaria concluye la rehabilitación del faro de Punta de Baños en El Ejido (Almería)

Faro de Punta de Baños en El Ejido (Almería). - APA

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha finalizado la rehabilitación del faro de Punta de Baños, localizado en el término municipal de El Ejido, que contaba con daños estructurales por corrosión en todas las fachadas y ventanas, acerado, entorno, barandillas y escaleras de subida al pedestal de la señal marítima en mal estado.

La actuación, en la que la APA ha invertido 114.685 euros con cargo al Fondo de Compensación Interportuario y ha durado tres meses, ha consistido en la reparación estructural de las zonas afectadas y en la aplicación de un revestimiento protector de toda la superficie exterior del faro; además, se ha procedido a la mejora de la parcela colindante, desbrozando y reparando el vallado deteriorado.

En el interior del faro, las tareas han consistido en la restauración de pavimentos, carpinterías metálicas y vidrios dañado, así como a la pintura del inmueble. Por último, se ha renovado el soporte del faro.

El faro de Punta de Baños fue inaugurado en 1991 para balizar una zona de especial peligrosidad para los navegantes y está ubicado en las proximidades del castillo de Guardias Viejas.

Esta señal marítima, con una torre de 21 metros y un alcance de 11 millas, es uno de los diez faros que tiene activos la autoridad portuaria a lo largo de la costa almeriense y una de las dos señales marítimas localizadas en El Ejido, siendo la otra el faro del Sabinal.