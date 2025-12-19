El balance del Puerto de Motril (Granada) apunta en 2025 a su mejor registro histórico

Encuentro de la Autoridad Portuaria de Motril con los periodistas de la costa de Granada con motivo de la Navidad de 2025 - AUTORIDAD PORTUARIA

MOTRIL (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril, en la costa de Granada, cierra el año de su vigésimo aniversario con un balance "muy positivo", con el que está previsto alcance su mejor registro histórico y que también confirma su consolidación como una infraestructura estratégica para el sur de España.

De cara al cierre de 2025, el Puerto de Motril ha indicado en una nota de prensa tras el tradicional encuentro con periodistas de estas fechas que prevé alcanzar un volumen total de mercancías cercano a los 2,9 millones de toneladas, lo que supondría el mejor registro histórico, a expensas de la evolución del último mes del año.

Esta cifra representa un incremento del 8,37 por ciento respecto a 2024. Los datos han sido aportados por el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, quien ha explicado que "el buen comportamiento de los graneles líquidos y sólidos, así como de la mercancía general y el project cargo, principalmente la exportación de palas para el montaje de parques eólicos, evidencia la solidez del modelo logístico del puerto".

En el año de su vigésimo aniversario, la Autoridad Portuaria ha reafirmado así el papel del Puerto de Motril como motor de desarrollo económico, industrial y logístico para la provincia de Granada y el sur de España. "Una conmemoración que no ha sido solo una mirada al pasado, sino la reafirmación de un proyecto de futuro sustentado en inversiones, modernización de infraestructuras, consolidación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y una estrategia de crecimiento sostenible orientada al comercio en el mediterráneo, la conexión con el norte de África y la logística internacional".

Durante 2025, el Puerto de Motril ha detallado en nota de prensa que ha afrontado una agenda de obras y actuaciones dirigidas a la modernización, la seguridad y la mejora de la operatividad de sus instalaciones, en línea con su plan estratégico.

Entre las principales actuaciones ejecutadas o en curso destacan la finalización del nuevo cuartel de la Guardia Civil, ubicado dentro del recinto portuario, con una inversión de 2,21 millones de euros, que permitirá agrupar los servicios de fiscal, marítimo y de frontera, actualmente dispersos, mejorando la eficacia operativa.

Asimismo, la nave de inspección de vehículos bajo marquesinas fotovoltaicas, incluida en un paquete global de inversión de 4,4 millones de euros, destinada a reforzar los controles y avanzar en la adaptación del puerto a estándares modernos de sostenibilidad.

La Autoridad Portuaria ha licitado una inversión de 1.050.000 euros para mejorar la accesibilidad de la terminal de pasajeros, con la instalación de ascensores, rampas mecánicas y escaleras, así como la habilitación de la planta superior como nueva zona de control aduanero.

A ello se suma el proyecto Green Deal Motril, seleccionado por la Unión Europea, que convertirá al puerto en una isla energética, con la instalación de 40.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas capaces de "generar la totalidad de la electricidad consumida". El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros procedentes del Fondo de Innovación de la UE.

Desde 2024 y reforzado durante 2025, el Puerto de Motril dispone de una cartera de proyectos valorada en 105 millones de euros, orientada al desarrollo de sus ejes turístico-comercial e industrial. Entre ellos, la futura terminal de cruceros, la zona náutico-deportiva y pesquera, así como la ampliación de la ZAL y el desarrollo de nuevas concesiones industriales y portuarias.

Destacan proyectos como la terminal de abonos, cuyo inicio está previsto a comienzos del próximo año, las dos estaciones de servicio, prácticamente finalizadas, y un conjunto de obras y concesiones que permitirán ocupar cerca del 90 por ciento de la ZAL.

La estrategia global del Puerto de Motril incluye, además, una apuesta firme por la diversificación de tráficos, la sostenibilidad, la competitividad logística y la proyección internacional, con hitos como la próxima incorporación del operador Noatum.

En 2025 han transitado por el Puerto de Motril un total de 191.654 pasajeros, entre cruceros y líneas marítimas regulares de ferry, lo que supone un crecimiento del 7,8 por ciento respecto al año anterior, "reforzando el papel del puerto como nodo clave de conectividad marítima".

"La intensa apuesta inversora evidencia la relevancia del Puerto de Motril como infraestructura estratégica para la provincia de Granada, no solo por el impulso al tráfico marítimo y comercial, sino también por su capacidad para generar empleo y actividad económica", ha manifestado García Fuentes.