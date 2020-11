El cantante Javi Mota elige el Puerto de Motril (Granada) para promocionar su último trabajo

MOTRIL (GRANADA), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante motrileño Javi Mota ha rodado en varias localizaciones del Puerto de Motril (Granada) el vídeo promocional de su último proyecto musical 'El despertar', disponible en las plataformas digitales a partir del 6 de noviembre.

Además de los planos grabados en los muelles Dique y Azucenas, también aparecen imágenes de las playas del municipio. Se trata de un videoclip de estética tribal y urbana en el que también sobresalen las coreografías de los bailarines Gus y Matt, según ha informado el Puerto de Motril en una nota de prensa.

"He querido grabar en mi pueblo para que el mundo vea el lugar tan bonito en el que vivo. Motril es un lugar maravilloso, con un clima y unas localizaciones increíbles", ha indicado el cantante.

'El despertar' es un tema optimista de género afro-urbano con una letra aparentemente fácil y pegadiza con la que el artista ha querido reflejar su situación de una forma "clara y directa", en un año "difícil y duro" en lo personal y profesional.

La canción fue compuesta por Mota durante el confinamiento la pasada primavera y mientras se recuperaba del coronavirus. "No es una simple canción, sino un proceso de transformación interior en el que empiezas a tomar conciencia de ti mismo; a mirar y a sentir la vida de otro modo. Es abrir los ojos a una realidad que siempre estuvo ahí pero que nunca antes habías podido ver por las distorsiones de la mente", ha explicado.

Tras el éxito de su single 'Iguales' en 2019, donde abordaba la problemática del acoso escolar y que contó con la colaboración del bailaor Rafael Amargo, el cantante Javi Mota presentó 'Valientes', una canción de corte intimista con la que el autor e intérprete enseñó su lado más personal.

Fiel a su estilo, y en pleno confinamiento, hizo disfrutar a sus seguidores del mestizaje de "Ojos negros", un tema de su puño y letra de fusión urbana con aires aflamencados. Uno de sus proyectos más álgidos fue "Banghra, la danza del vientre' y su hit 'My Own Way'. Con más de dos millones de visualizaciones consiguió un disco de platino.

Su incursión en los musicales vino de la mano de Nacho Cano, con el musical 'A' y más tarde participó en el proyecto de versiones de Mecano 'Mecandance', girando por España y México. Su gran salto a la pequeña pantalla fue en el programa La Voz, como integrante del equipo de Melendi, tras lo que sacó su primer álbum en solitario 'Inesperado IV+I'.