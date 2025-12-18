El Consejo de Administración del Puerto de Huelva aprueba el Plan de Empresa 2026, con 53 millones de inversión

Última sesión del año del Consejo de Administración del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha celebrado este jueves la última sesión del año del Consejo de Administración, presidida por el presidente de esta institución, Alberto Santana, en la que se ha aprobado el Plan de Empresa 2026, con una inversión de en torno a 53 millones de euros para el próximo ejercicio.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el Plan de Empresa 2026 del Puerto de Huelva, cuyo contenido ha sido debatido y consensuado con Puertos del Estado, recoge actuaciones relevantes para continuar impulsando la competitividad del Puerto de Huelva.

El presidente del Puerto de Huelva ha asegurado que "el esfuerzo inversor del puerto onubense queda de manifiesto en los proyectos previstos para el año próximo, con el objetivo de continuar consolidando nuestra posición a nivel nacional e internacional como clúster industrial y energético, referente logístico e intermodal, a lo que se suma nuestra apuesta de continuar acercando el puerto a la ciudad".

De esta forma, el presupuesto de inversiones del Puerto de Huelva para el periodo 2025-2029 asciende a un total de 255 millones de euros.

De las actuaciones previstas para el año 2026 destaca el proyecto de habilitación de la canal de navegación a nuevos tráficos, el muelle para terminal de graneles líquidos, el acceso y reordenación viaria a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la Punta del Sebo y la pavimentación de la ampliación Norte del Muelle Sur.

Otras actuaciones relevantes, cuya inversión total corresponde al Puerto de Huelva están relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la transición energética, como son los proyectos de adecuación de las instalaciones para dar suministro energético alternativo a contenedores y buques tipo ferry, así como las provenientes del Plan de Eficiencia Energética entre otros.

En la apuesta por la innovación del Puerto de Huelva el Plan de Empresa contempla una inversión en la Estrategia de Digitalización, orientada hacia la mejora de la competitividad e incremento de los tráficos portuarios mediante mejoras tecnológicas en la gestión física y logística de los buques y de las mercancías, el Smart Grid (red eléctrica inteligente) y la consolidación del nodo de innovación, situado en la Lonja de la Innovación.

Otros de los puntos destacados aprobados en la sesión del Consejo de Administración ha sido mantener las tarifas y tasas por servicios comerciales del Puerto de Huelva con el objetivo de atraer nuevos tráficos portuarios y oportunidades de negocio. En cuanto a la valoración de terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Huelva, se ha acordado su aprobación definitiva.