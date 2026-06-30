El Distrito Portuario de Sevilla reducirá su edificabilidad 40.000m2 y la Casa de Estibadores albergará un centro cívico

Vista aérea del futuro distrito portuario, con las naves de La Raza y los antiguos tinglados - AUTORIDAD PORTUARIA

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado este martes, 30 de junio, el convenio urbanístico que suscribirá la institución portuaria y el Ayuntamiento con el objetivo de agilizar la tramitación y ejecución de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) en el ámbito ARI-DBP-08, en la margen oriental de la Avenida de Las Razas. Este espacio reducirá su edificabilidad un 30% tras la aprobación de dicha modificación urbanística, "favoreciendo una mayor apertura entre la ciudad y la dársena".

Estos suelos constituyen un área de enorme oportunidad para la ciudad. En ellos convivirán espacios libres, zonas verdes y ajardinadas, equipamiento sociocultural y educativo; además de usos residenciales, con vivienda libre y protegida, y actividad económica, remarca la APS en un comunicado.

El convenio aprobado este martes es fruto del trabajo conjunto y del consenso entre ambas administraciones para impulsar los desarrollos puerto-ciudad. Entre las medidas previstas, destaca la permuta de los terrenos de la Feria de Abril propiedad de la APS por unidades de aprovechamiento en el ámbito ARI-DBP-08 Avenida de Las Razas. En concreto, los suelos del recinto ferial situados en dominio público portuario corresponden al antiguo trazado ferroviario del Puerto y están ubicados en paralelo a la Avenida Juan Pablo II.

Asimismo, el convenio contempla la aportación de 2,1 millones de euros por parte de la Autoridad Portuaria destinados a dotaciones locales del ámbito. Esta inversión permitirá habilitar un centro cívico en el edificio 'La Casa de los Estibadores', lo que da respuesta a unas de las propuestas vecinales recogidas durante el proceso participativo para la elaboración del Master Plan de Distrito Urbano Portuario.

Respecto a las actuales parcelas dotacionales del ARI-DBP-08 ocupadas por el Instituto Punta del Verde; el Colegio Corpus Christi, y el Centro Informático Científico de Andalucía, el convenio establece que seguirán manteniendo su actual uso. Para ello, la Autoridad Portuaria de Sevilla cederá estas parcelas libres de cargas al Ayuntamiento de Sevilla.

MÁS PERMEABILIDAD Y CONECTIVIDAD

En el ámbito ARI-DBP-08 se suceden naves y almacenes que separan la ciudad del nuevo Distrito Urbano Portuario. Una vez aprobada la modificación del PGOU, estos suelos reducirán su edificabilidad un 30 %, de 137.000 m2 de techo a 98.000 m2, y pasará de una calificación de Servicios Avanzados a usos residenciales y terciario.

La reducción de la edificabilidad global permitirá eliminar el efecto barrera a lo largo de la avenida de Las Razas, y favorecerá la permeabilidad física y visual entre la ciudad y la dársena; "al mismo tiempo que contribuirá a poner en valor las naves del 29 y los tinglados portuarios".

La nueva ordenación favorecerá la conectividad transversal, priorizará el espacio peatonal, la conectividad este-oeste, así como la preservación del patrimonio natural existente.

Para ello, el ámbito se articulará en torno a un sistema general de espacios libres que completa la cabecera del Parque del Guadaíra, y otro local, que recupera la antigua plaza de la Exposición del 29. También, propone la ampliación de la avenida de Las Razas con acerados más amplios; la potenciación de la confluencia Páez de Ribera y Avenida de Las Razas como 'puerta de acceso' a la zona; y conservará los actuales equipamientos socioculturales.

SERVICIO TÉCNICO-NÁUTICO

En la sesión celebrada este martes, el Consejo de Administración también ha dado luz verde a la prórroga de la licencia de Remolcadores del Guadalquivir SA para la prestación del servicio técnico-náutico de remolque a buques.

Asimismo, se ha aprobado la concesión administrativa a favor de Astilleros Malandar, en la Playa de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda, para la ocupación de una parcela de 7.000 m2 que dará acceso a las instalaciones de estos astilleros.

Por otro lado, este Órgano de Gobierno ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2025 y tomado conocimiento del avance del Plan de Empresa 2027.