La Junta ejecuta las obras de mejora del sistema de cerramiento del varadero del puerto de Mazagón (Huelva)

Obras en el puerto de Mazagón (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOGUER (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), está ejecutando las obras de mejora del sistema de cerramiento del varadero del puerto de Mazagón (Huelva), que cuenta con una inversión de algo más de 136.000 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, con esta actuación, se sustituirá el cerramiento perimetral en el varadero para dotarlo de "más seguridad, funcionalidad y durabilidad. Igualmente, se efectuarán otras actuaciones complementarias en la red de saneamiento.

El puerto de Mazagón cuenta con un varadero para la reparación de embarcaciones con un travel lift de 75 toneladas, rampa de varada de embarcaciones de vela y motor y una zona de locales comerciales para servicios náuticos, hostelería o asesoría náutica. En las instalaciones opera también una escuela de vela, que permite la formación de las nuevas generaciones como futuro de la náutica recreativa.

El cerramiento actual del varadero está resuelto mediante un vallado metálico tipo Expo, compuesto por perfiles metálicos verticales galvanizados y soldados, fijados sobre cimentaciones lineales o directamente empotrados en el suelo que ha sufrido un progresivo deterioro debido a las condiciones ambientales del entorno portuario.

La proximidad al mar, la alta humedad relativa, la exposición constante a los aerosoles marinos y la falta de tapones en la parte superior del tubo circular han provocado un avanzado estado de corrosión en los elementos metálicos del cerramiento. Esta situación compromete tanto la seguridad como la imagen del recinto, y afecta negativamente a su funcionalidad y resistencia estructural.

Además, existen problemas puntuales de drenaje de aguas de lluvias que se resolverán con la inclusión de un sistema de sumideros conectados a la red de saneamiento del puerto. El nuevo cerramiento será de alta resistencia a la corrosión marina, al emplear una serie de materiales adecuados y protecciones específicas para prolongar su vida útil.

De este modo, las obras garantizarán la seguridad del área técnica del varadero, permitiendo el control de accesos y protegiendo los equipos y embarcaciones, todo ello, con una estética que contribuya a mejorar la imagen del recinto portuario, en armonía con el resto del entorno, resolviendo problemas de acumulaciones de aguas de lluvia mediante la ejecución de drenajes conectados a la red de saneamiento existente.

En las obras se reutilizan paños del cerramiento actualmente almacenados en el varadero, que se recuperarán de acuerdo con criterios técnicos estructurales con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y contribuir a la sostenibilidad.