El Gobierno afirma que la seguridad ciudadana en Palmones, Los Barrios (Cádiz), está garantizada con los medios actuales

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CÁDIZ 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que la seguridad ciudadana en Palmones está garantizada con los medios actuales, ya que el servicio de la Guardia Civil en dicho núcleo de población se encuentra cubierto de forma permanente desde el Puesto Principal de Los Barrios (Cádiz).

En una respuesta escrita a pregunta del PP, recogida por Europa Press, el Gobierno señala que por parte de la Dirección General de la Guardia Civil se considera que la apertura de un nuevo Puesto en el acuartelamiento de Palmones "no aportaría mejoras reales en la eficacia del servicio, dado que esa área geográfica ya se encuentra plenamente atendida mediante un despliegue operativo consolidado, flexible y adaptado a las necesidades del territorio".

En su pregunta, el PP argumentaba que en los últimos meses, "diferentes análisis municipales y vecinales del núcleo de Palmones venían alertando de un ncremento de incidentes delictivos vinculados al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a actividades en el entorno fluvial y portuario". Asimismo, señalaba que "la antigua instalación de la Guardia Civil en Palmones, hoy cerrada, es señalada por autoridades locales como una infraestructura cuya reapertura podría aportar mayor estabilidad y capacidad de presencia policial".

Por ello preguntaba por los planes para el Puesto de la Guardia Civil en Palmones, a lo que el Gobierno ha contestado que está cubierto con el Puesto de Los Barrios, así como que "el actual acuartelamiento de Palmones se viene usando únicamente como viviendas logísticas para componentes del Cuerpo, no constituyendo una unidad operativa tipo Puesto".

Además, el Gobierno ha asegurado que los datos recogidos en los balances trimestralespublicados por el Ministerio del Interior indican que "los niveles delincuenciales en el municipio de Los Barrios no presentan incrementos significativos ni parámetros alarmantes, más allá de los fenómenos delincuenciales conocidos en el conjunto de las barriadas del interior de la Bahía de Algeciras".

En este sentido, ha asegurado que esos fenómenos delincuenciales "se combaten a través de una respuesta policial especializada por parte de la Guardia Civil, mediante dispositivos específicos ordinarios y con medidas especiales adoptadas en el Plan Especial para el Campo de Gibraltar". "Por lo tanto, la seguridad ciudadana en Palmones está garantizada con los medios actuales, ya que el servicio en dicho núcleo de población se encuentra cubierto de forma permanente desde el Puesto Principal de Los Barrios", ha asegurado el Gobierno.