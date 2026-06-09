La Policía Portuaria de Motril (Granada) y la Unidad de Seguridad de la Guardia Civil refuerzan su coordinación

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, junto a efectivos de la Guardia Civil. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Portuaria de Motril y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada han desarrollado una jornada formativa conjunta orientada al fortalecimiento de las capacidades operativas de los agentes y a la mejora de la coordinación institucional en el entorno portuario.

Durante la jornada se han abordado aspectos relacionados con la seguridad en las intervenciones policiales, la autoprotección de los agentes, la gestión de incidentes y las técnicas de comunicación y desescalada, adaptando todos los contenidos a las particularidades y necesidades específicas de la actividad portuaria.

Asimismo, la formación ha incluido procedimientos relacionados con la gestión de incidencias habituales en el entorno portuario, la actuación ante situaciones que puedan afectar a usuarios, trabajadores o instalaciones, así como la coordinación operativa con la Guardia Civil.

La jornada ha tenido un marcado carácter práctico, favoreciendo el intercambio de experiencias profesionales y la unificación de criterios de actuación entre los participantes.

El comandante de la Guardia Civil, Francisco Martín, ha destacado que "la formación y el trabajo conjunto entre instituciones son herramientas esenciales para garantizar una respuesta rápida, eficaz y profesional ante cualquier incidente".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha subrayado que "la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de la actividad portuaria".

"La colaboración permanente entre la Policía Portuaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional, reforzada a través de acciones formativas como esta, contribuye a seguir mejorando los niveles de protección de las personas, las instalaciones y los servicios que se prestan en el puerto".

El jefe de la Policía Portuaria ha puesto de relieve la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten incrementar la seguridad, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas y fortalecer la cooperación institucional.