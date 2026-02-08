El puerto de Algeciras mantiene toda la actividad de nuevo operativa

Archivo - Un camión saliendo de un buque en el puerto de Algeciras. - APBA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El puerto de Algeciras (Cádiz) ha indicado que desde la madrugada de este domingo está toda la actividad de nuevo operativa, tanto en las líneas con Ceuta como con Tánger Med. Por su parte, en el puerto de Tarifa, las navieras prevén comenzar a operar a partir de las 19 horas de este domingo en la línea con Tánger Ciudad.

Según ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), las terminales de contenedores está operativas y la línea Algeciras-Ceuta se encuentra también operativa, mientras que la línea con Tánger Med ha abierto al tráfico marítimo a las 8 horas.

En este sentido, ha señalado que las 8,01 horas ha entrado al puerto marroquí el primer ferry procedente de Algeciras. Asimismo, ha explicado que desde el puerto de Algeciras ya han partido siete buques cargados con camiones destino Tánger Med.

No obstante, la APBA ha indicado que se mantiene restringido el acceso de camiones al puerto de Algeciras excepto para unidades destino Ceuta. Igualmente, se mantiene la recomendación de evitar circular por el puerto a los vehículos ajenos a la actividad portuaria.