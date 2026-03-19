El Puerto de Almería abrirá una terminal exclusiva para cruceristas con acceso independiente desde la Estación Marítima

Recreación del interior de la futura terminal de cruceros en la Estación Marítima del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha anunciado la apertura de una terminal exclusiva para cruceristas en la Estación Marítima, que conectará con la nueva pasarela y permitirá un acceso independiente para estos viajeros.

La actuación ha salido a licitación con un presupuesto base de 689.899,89 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha informado la institución portuaria en un comunicado.

Esta intervención se enmarca en el incremento del 40 por ciento de escalas de cruceros registrado en el último año en el Puerto de Almería y da continuidad a la instalación de la nueva pasarela fija y 'finger', que conecta ferris y cruceros con la Estación Marítima y en la que la APA ha invertido cerca de 2,8 millones de euros.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que "es fundamental poner a disposición de los viajeros instalaciones de calidad para que su estancia y paso por nuestro puerto sea lo más confortable posible" y ha explicado que los cruceristas accederán desde el buque directamente a una terminal independiente, con punto de información turística y otros servicios, desde la que saldrán hacia el centro de la ciudad a través del Parque Nicolás Salmerón y la rotonda de la fuente de peces de Perceval.

El proyecto abarca más de 422 metros cuadrados en el suroeste de la Estación Marítima e incluye un espacio específico para cruceristas junto a dependencias reformadas para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La terminal contará con dos plantas y un ascensor panorámico. El nivel cero dispondrá de acceso privado con control de entrada, aseo adaptado y ascensor, mientras que el nivel uno albergará una sala de espera con puntos de recarga, acceso a internet y un punto de información turística, que será la primera zona con la que se encontrará el pasajero a su llegada a la ciudad.