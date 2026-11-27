El Puerto de Almería en el XII Encuentro Hispano-Marroquí del sector marítimo, transporte y logística - APA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Responsables del Puerto de Almería han mantenido encuentros comerciales con empresas del sector de la logística y el turismo náutico en Marruecos con el objetivo de analizar las posibilidades de implantación en las instalaciones almerienses ante la puesta en marcha del nuevo puerto Nador West Med.

Las citas se han producido con motivo del XII Encuentro Hispano-Marroquí del sector marítimo, transporte y logística, organizado en Tánger por la Cámara Oficial de Comercio de España en Marruecos-Tánger, Nador, Kenitra y celebrado en un contexto marcado por la transformación de las cadenas logísticas, el crecimiento de los intercambios comerciales entre España y Marruecos y los nuevos retos del transporte internacional.

Según ha explicado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en una nota, la delegación almeriense ha estado compuesta por los jefes de Departamento de Infraestructuras e Innovación y Planificación Estratégica de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Antonio Ferrer y Alejandro Martínez, respectivamente, así como por el responsable Comercial y Marketing, Marco Checa.

En este sentido, el puerto almeriense ha reforzado su posición geoestratégica en el Mediterráneo, al sur de Europa, siendo el recinto portuario más próximo a Nador y con rápido acceso a la autovía del Mediterráneo para enlazar con el resto de Europa favoreciendo la intermodalidad.

"Los corredores como el de Almería y Nador West Med tienen la oportunidad de convertirse en un ejemplo de cooperación, integración y desarrollo compartido para ambas orillas del Mediterráneo, aprovechando la posición privilegiada entre ambos puertos y las infraestructuras existentes", ha señalado Ferrer.

En el marco del encuentro, el jefe de Departamento de Planificación Estratégica ha destacado las características técnicas diferenciales del Puerto de Almería, con nueve rampas ro-ro, 5.100 metros de longitud de muelle y un calado de hasta 24 metros; servicios como la terminal de tráfico pesado y el Puesto de Control Fronterizo; y la conectividad consolidada con Marruecos, a través de la línea regular con Nador.

Durante el panel portuario, Martínez ha expuesto, además, los proyectos en los que trabaja la APA, que suponen nuevas oportunidades para ambos lados del Mar de Alborán, por un lado, la ampliación del Muelle de Pechina, con la que el Puerto de Almería ganará línea de atraque y superficie; una segunda terminal de tráfico pesado; y la futura zona de actividades logísticas (ZAL) de Níjar y su enlace con el corredor ferroviario mediterráneo.

Por su parte, Ferrer ha detallado la estrategia del Puerto de Almería en cuanto a descarbonización, digitalización y ciberseguridad en un panel específico sobre esta temática. El jefe de Infraestructuras de la APA ha señalado el inicio de la ejecución en los próximos meses de una nueva subestación eléctrica de 8 MW ampliables a 20, que permitirá electrificar los muelles mediante el sistema Onshore Power Supply (OPS) y tener garantía de suministro para las nuevas concesiones e industria que van a implantarse en el Puerto de Almería.

Respecto a la digitalización y ciberseguridad, el jefe de Infraestructuras ha incidido en el trabajo que está desarrollando la APA para la automatización y monitorización en tiempo real de toda la red industrial del Puerto de Almería y Carboneras, así como la protección a nivel de ciberseguridad de toda esta infraestructura tanto a nivel preventivo como a nivel de resiliencia.