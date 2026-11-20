La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, durante su participación en la mesa 'De puerto a destino turístico' de Faro Summit, en Baiona (Pontevedra). - APA

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha destacado este viernes en una cumbre internacional sobre economía azul celebrada en Baiona (Pontevedra) la apuesta por los cruceros de lujo, las obras de una nueva terminal para sus pasajeros y la transformación de espacios portuarios para abrirlos a la ciudad.

Durante su intervención en la mesa 'De puerto a destino turístico', en el marco del encuentro 'Faro Summit', Soto ha abordado la contribución de los puertos al empleo y la integración urbana desde un "enfoque sostenible".

Sobre los cruceros, la presidenta ha señalado que el puerto busca "desestacionalizar el turismo" mediante escalas de buques de lujo, de menor tamaño, cuyos pasajeros gastan "más del doble que el turista estándar".

Para mejorar los servicios destinados a estos pasajeros, ya han comenzado las obras de una nueva pasarela y una terminal independientes de la Estación Marítima, según ha destacado la APA en una nota.

Respecto al proyecto Puerto-Ciudad, Soto ha considerado que la apertura de los espacios portuarios es la actuación con mayor impacto presente y futuro para mejorar la competitividad turística del Puerto y de Almería como destino.

Soto ha señalado que el proyecto incorporará tres de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos, vanguardistas y modernos de la ciudad: el edificio administrativo de la Autoridad Portuaria; la Estación Marítima, cuya nueva envolvente se encuentra en fase de redacción; y el edificio de Capitanía y la torre de Salvamento.

Los dos últimos contarán con un nuevo diseño arquitectónico una vez que queden liberados para su incorporación al proyecto Puerto-Ciudad.

En la mesa también han participado los responsables de las autoridades portuarias de A Coruña, Martín Fernández; Gijón, Nieves Roqueñí; y Portos de Galicia, Natalia Botana, bajo la moderación de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez.

La cumbre 'Faro Summit' (Future Alliance for Resilient Oceans), promovida por la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) y el Concello de Baiona, reúne a expertos, autoridades portuarias e investigadores para impulsar la innovación, la descarbonización, la biodiversidad y la sostenibilidad en el ámbito marítimo y portuario.