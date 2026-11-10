El Puerto de Almería prepara una subestación eléctrica de 12,7 millones para garantizar su crecimiento industrial

Archivo - Ubicación de la nueva subestación eléctrica del Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado por 12.740.609 euros la construcción de una nueva subestación eléctrica y una línea de alta tensión en la zona pesquera del Puerto de Almería para garantizar su crecimiento industrial a largo plazo.

La actuación permitirá disponer de una potencia inicial de ocho megavatios, ampliable hasta los 20 megavatios de capacidad máxima de la subestación, y facilitará el suministro de energía eléctrica a los buques desde tierra.

La iniciativa se ha impulsado después de más de un año de negociaciones con Endesa, que ha garantizado contractualmente la reserva de esa potencia para el puerto, en un contexto de "saturación de la red eléctrica" que, según ha señalado la APA en una nota, "bloquea el desarrollo industrial en Andalucía".

La infraestructura también permitirá implantar el sistema de suministro eléctrico a los buques desde tierra (OPS), que contribuirá a reducir las emisiones de CO2 y el ruido, en línea con el compromiso medioambiental del puerto y con la ciudad de Almería.

La licitación contempla la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de una nueva línea de alta tensión de 66 kilovoltios y una subestación eléctrica con tecnología de aislamiento en gas, que permitirá transformar la tensión de 66 a 20 kilovoltios y tendrá una capacidad de 20 megavoltamperios, en la zona pesquera del puerto.

El contrato, cofinanciado hasta en un 85 por ciento con fondos europeos Feder 4, también incluye la redacción del Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (Meipor), que complementará el estudio de viabilidad de la actuación que desarrollará la empresa adjudicataria.

El plazo total de ejecución del contrato es de 49 meses, de los que 25 corresponden a la puesta en marcha de las infraestructuras eléctricas y los 24 restantes a su mantenimiento.

Una vez que las instalaciones estén operativas, la APA podrá iniciar los trámites para otorgar concesiones administrativas destinadas a la implantación de nuevas industrias en el recinto portuario.