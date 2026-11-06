El Puerto de Cádiz adjudica el concurso de la nueva terminal de cruceros del muelle Reina Sofía con 20,8 millones

Archivo - Un crucero en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha aprobado la adjudicación del concurso a la empresa MDT Port Investments S.L.U. (antes MDT Port Investments S.L.) para la construcción y explotación de una nueva terminal de pasajeros de cruceros en el muelle Reina Sofía, así como de una zona complementaria, comercial y la prestación del servicio portuario al pasaje. La propuesta seleccionada contempla una inversión privada de 20,8 millones de euros.

Además, según ha indicado la APBC en una nota, se contempla una transformación del espacio portuario, combinando la actividad de cruceros con nuevos usos turísticos y comerciales abiertos a la ciudadanía.

La Autoridad Portuaria ha señalado que la iniciativa constituye un "nuevo hito en la integración del puerto en la ciudad" y representa una oportunidad para dinamizar la economía local, generar nuevas oportunidades de negocio, impulsar a los emprendimientos de las juventudes y renovar el posicionamiento de Cádiz como destino de cruceros.

El proyecto, promovido por MDT Port Investments, filial española del grupo internacional ITM Group, ha obtenido la mayor puntuación del concurso público, con 88,35 puntos sobre 100, la más alta entre los participantes por casi diez puntos.

En este sentido, ha explicado que el modelo de sostenibilidad de la empresa constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto, al poner al centro a la ciudadanía, el dinamismo económico y la incorporación de la electrificación en los atraques para reducir las emisiones y el ruido de los buques durante su estancia en puerto, junto con medidas de eficiencia energética, ahorro de agua y creación de amplios espacios libres y zonas verdes para el disfrute de turistas y ciudadanía.

Su ejecución se plantea en dos fases de 18 meses cada una y la actuación se desarrollará sobre una superficie terrestre de aproximadamente 60.215 metros cuadrados, además de 20.000 metros cuadrados de lámina de agua y 400 metros lineales de atraque.

La Autoridad Portuaria ha anunciado que, junto a la empresa adjudicataria, presentarán próximamente los detalles del proyecto con la configuración de la futura terminal turística y de los nuevos espacios comerciales y ciudadanos previstos en el muelle Reina Sofía, "un proyecto que impulsará el destino, el puerto de la Bahía de Cádiz y su economía en lo local".