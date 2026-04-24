El Puerto de Cádiz destaca su inclusión en la lista de favoritos de las principales navieras internacionales

Archivo - Dos cruceros anclados en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha desatacado la inclusión del puerto gaditano en la lista de favoritos de las principales navieras internacionales, haciendo además un balance "muy positivo" de su participación en la Seatrade Cruise Global en Miami, considerada la feria de cruceros más importante del mundo.

En una nota, la APBA ha señalado que "entre otros hitos", la naviera Holland America compartió con representantes de la entidad gaditana la encuesta de satisfacción de 2025 de sus cruceristas, que situaron a su puerto en la posición 11 de 400 del ranking mundial de puertos.

Por su parte, navieras como TUI UK Marella, Seabourn o Windstar, entre otras, han trasladado personalmente a la delegación del Puerto de la Bahía de Cádiz, su contento con el puerto, valorando entre otros motivos de satisfacción "la cercanía a la ciudad y la gran oferta de experiencias en el destino".

Durante la feria, la directora Comercial del Puerto de la Bahía de Cádiz, Kate Bonner, ha mantenido una veintena de reuniones de trabajo con importantes navieras, operadores turísticos y otros puertos, de cara a planificar escalas de cruceros en temporadas futuras.

En este sentido, se ha indicado que se esperan nuevas escalas como las del nuevo buque 'Marella Explorer II' (TUI UK Marella), que prevé 13 escalas en 2027, o el nuevo buque de crucero de Royal Caribbean, 'Mariner OTS,' que hará diez escalas en 2027. Por su parte, navieras como Norwegian Cruise Line presentan "un gran crecimiento" de cruceros en Cádiz en los próximos años, con 36 escales durante 2026 y 40 confirmadas para 2027.

La APBC también ha aprovechado la ocasión para difundir el primer sistema de conexión OPS para cruceros de España inaugurado en el Puerto de Cádiz en marzo, un sistema por el que ya se han interesado la mayoría de las principales navieras.

La feria ha contado con la participación de alrededor de 1.000 compañías expositoras procedentes de más de 100 países.