El Puerto de Cádiz estrena noviembre con los primeros ocho cruceros del mes y 6.000 turistas

Dos cruceros atracados en el Puerto de Cádiz en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta ocho cruceros de pequeño tamaño, en su mayoría, serán los que van a llegar al puerto de Cádiz en los tres primeros días del mes de noviembre, sumando algo más de 6.000 turistas entre todos ellos.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz, este sábado, 1 de noviembre, tres cruceros harán escala en la ciudad. Se trata de los cruceros 'Celebrity Eclipse', con 2.737 pasajeros, 'Sea Cloud Spirit', con 111 turistas, y 'Star Flyer', con 112 visitantes.

Ya el domingo el puerto gaditano recibirá a otros tres cruceros que escala en la ciudad. Así, se espera la llegada del 'Explora II', con 550 pasajeros, el 'Norwegian Sky', con 1.909 cruceristas, y el 'Seven Seas Navigator', 464 turistas.

Por último, el lunes 3 de noviembre serán dos cruceros los que harán escala en los muelles de Cádiz. En concreto, el 'Wind Spirit' y el 'Sea Cloud II', con 129 y 100 pasajeros respectivamente.

Para este mes de noviembre la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene previstas 42 escalas, con el día 5 cuando más cruceros llegarán, cuatro a la vez.