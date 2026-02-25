El Puerto de Huelva acoge la presentación del Clúster Empresarial Andalucía Logistics

Presentación del Clúster empresarial Andalucía Logistics en las Cocheras del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha acogido este miércoles la presentación del Clúster empresarial Andalucía Logistics en una jornada celebrada en Las Cocheras del Puerto, donde se han dado cita representantes y técnicos de casi un centenar de empresas de logística, transporte, servicios marítimos y aduanas, ingeniería, minería, industria, sector agroalimentario, instituciones y asociaciones, entre otras, para abordar temas relacionados con la innovación, la logística, la Inteligencia Artificial y la competitividad empresarial.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en la apertura de la jornada han intervenido el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el presidente del Clúster Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit; la tercera teniente alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora; y el diputado de Infraestructuras, Arquitectura, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela.

En este sentido, el presidente del Puerto de Huelva ha agradecido al Clúster Andalucía Logistics su presentación en Huelva, ya que puede generar sinergias entre empresas, asociaciones e instituciones en beneficio del desarrollo socioeconómico de Huelva, la provincia y la comunidad andaluza, además de contribuir a impulsar la competitividad de las empresas desde el ámbito de la innovación y la logística.

De este modo, Alberto Santana ha destacado los proyectos que se están llevando a cabo en el Puerto de Huelva para continuar posicionándose como puerto logístico e intermodal, con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras en el Muelle Sur como la nueva doble Rampa Ro-Ro, la ampliación del patio de contenedores y de la terminal ferroviaria, así como el fomento de la logística del frío.

Por otro lado, el presidente del Puerto de Huelva ha hecho referencia a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que estará situada en el Polígono Industrial de la Punta del Sebo, un espacio que pretende convertirse en un centro de logística avanzada.

En cuanto a innovación se refiere, Alberto Santana ha puesto en valor "el papel proactivo y pionero" de la Lonja de la Innovación, creada en el año 2022 por el Puerto de Huelva para impulsar la innovación, la digitalización, el emprendimiento y el talento, que se ha convertido en el primer nodo Fiware portuario mundial, gestionado en colaboración con Telefónica.

Por su parte, el presidente de Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit Almagro, ha declarado que "los Clústeres de Innovación no son únicamente espacios de representación sectorial", sino que son "instrumentos para estructurar cooperación empresarial, generar proyectos de innovación tractores y canalizar financiación competitiva".

Durante el acto, el clúster puso en valor el papel del Puerto de Huelva como primer enclave industrial de Andalucía, con un volumen total de tráfico portuario anual de más de 30,3 millones de toneladas movidas durante 2025, nodo del Corredor Atlántico Europeo y con un protagonismo creciente en el desarrollo de la logística vinculada al hidrógeno verde y a la transición energética.

A continuación, ha intervenido el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, quien ha asegurado que Andalucía Logistics es "un instrumento estratégico que permite alinear esfuerzos, sumar capacidades y generar sinergias entre empresas, instituciones, centros de conocimiento y administraciones públicas". "Desde la Junta de Andalucía creemos firmemente en el papel de los clústeres como motores de competitividad y Andalucía Logistics será clave para ordenar, fortalecer y proyectar el sector logístico andaluz, dotándolo de una voz común y de una estrategia compartida", ha añadido.

Asimismo, José Manuel Correa ha destacado "la importancia de Huelva en la red logística y el Puerto de Huelva, ya consolidado como uno de los principales nodos logísticos, industrial y energético de referencia en el suroeste europeo".

"Nuestra provincia es un nodo logístico de primer orden, con un puerto estratégico, una potente actividad industrial y comercial y una clara proyección internacional. Huelva representa perfectamente ese modelo de logística integrada, conectada con la industria, con el comercio exterior y con los grandes corredores de transporte. Que Andalucía Logistics se presente aquí es, de alguna forma, también un reconocimiento al papel que Huelva juega y va a seguir jugando en el futuro", ha señalado.

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de la capital ha subrayado que Huelva está viviendo "una auténtica transformación industrial y energética". "La logística es una pieza clave en ese proceso, ya que no queremos ser solo una ciudad de paso, queremos ser un nodo de destino, donde el valor añadido y el empleo se queden en nuestra tierra, por lo que el Clúster Andalucía Logistics llega en el momento adecuado para impulsar esa ambición", ha añadido.

En este sentido, Adela de Mora ha insistido en que "la prioridad del Ayuntamiento de Huelva es atraer inversiones y convertir el desarrollo económico en oportunidades reales para los onubenses". "Sabemos que cada avance en logística, cada mejora en infraestructuras, cada proyecto innovador que llega a Huelva significa más empleo y más oportunidades para las familias y las jóvenes, así que todo nuestro apoyo a esta iniciativa".

Finalmente, el diputado Provincial responsable de Infraestructuras, Arquitectura, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela, ha manifestado que desde la Diputación Provincial trabajan por "el desarrollo y la promoción de la provincia", por lo que proyectos como este "contribuyen directamente a generar empleo, atraer inversión y reforzar nuestras capacidades como territorio".

"Celebramos esta iniciativa y trasladamos nuestra disposición a colaborar para que el Clúster Andalucía Logistics tenga en Huelva un aliado firme", ha apostillado.

CONFERENCIA DIVULGATIVA SOBRE IA

El programa de la jornada ha ofrecido una conferencia divulgativa sobre 'IA e Innovación Logística', a cargo de Leticia Gómez Rivero, gerente sénior de Inteligencia Artificial en Indra. A continuación, se ha desarrollado una mesa redonda sobre 'Innovación y competitividad empresarial en los Puertos de Andalucía' con la participación de Mafran Martínez, jefe del Departamento de Tecnología del Puerto de Huelva; Onofre Sánchez, director de Operaciones y Desarrollo de Negocio y director gerente de Red Logística de Andalucía; y Miguel Ángel Tamarit, presidente del Clúster Andalucía Logistics como moderador.

La jornada de este miércoles ha estado organizada por el Clúster Andalucía Logistics en colaboración con el Puerto de Huelva y la Asociación HuelvaPort.

SOBRE EL CLÚSTER ANDALUCÍA

Logistics Andalucía Logistics, recientemente nombrado agente del sistema andaluz del conocimiento reúne a más de cincuenta empresas andaluzas con objeto de mejorar la competitividad del sector logístico y consolidarlo como un pilar del desarrollo económico de nuestra región. Su misión es impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas y agentes asociados, promoviendo la innovación, la internacionalización y la cooperación sectorial, y reforzando la logística como un eje fundamental de la actividad económica, lo que a su vez fomenta sinergias con otros sectores.

Entre las próximas iniciativas figura la celebración del Smart Forum Sur, cuya primera edición tendrá lugar en Córdoba el próximo mes de octubre.