El Puerto de Huelva celebra desde este jueves el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y Pádel 2026

Presentación en el Puerto de Huelva del XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva acoge y organiza por primera vez el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, que se celebrarán desde este jueves y hasta el sábado, 16 de mayo, en la capital onubense, concretamente en las instalaciones del Palacio de Deportes Carolina Marín y en los pabellones Príncipe de Asturias y Lydia Valentín del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva, así como en el Club de Pádel Panorámico Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, las entradas a los partidos serán gratuitas hasta completar aforo. La participación prevista en este gran evento deportivo supera las 500 personas, procedentes de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario español y del organismo público de Puertos del Estado, que competirán durante tres jornadas.

De esta forma, 28 equipos de fútbol sala de todos los puertos del país y del organismo público de Puertos del Estado competirán este jueves, 14 de mayo, en 42 encuentros entre los equipos de siete grupos de competición --cada grupo engloba a cuatro autoridades portuarias--, en horario de 8,45 a 14,10 horas. Las competiciones de fútbol sala del jueves se desarrollarán en las instalaciones del Palacio de Deportes Carolina Marín y en los pabellones Príncipe de Asturias y Lydia Valentín del campus de El Carmen de la Universidad de Huelva. Los partidos de fútbol sala tendrán una duración de 20 minutos cada uno.

El viernes 15, tendrá lugar una fase eliminatoria, que se disputará entre los equipos clasificados en el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva (Pista Príncipe de Asturias) y en el Palacio de Deportes Carolina Marín. El horario de los partidos será de 9,30 a 12,30 horas. Por último, el sábado, 16 de mayo, se disputará en el Palacio de Deportes Carolina Marín el tercer y cuarto puesto de fútbol sala, a las 12,00 horas, seguido a las 12,30 horas de un partido amistoso entre la Selección de Puertos del Atlántico y la Selección de Puertos del Mediterráneo, para concluir a las 13,00 horas con el partido de la gran final.

PARTIDOS DE PÁDEL

En cuanto al II Torneo de Pádel de Puertos del Estado se celebrará en las instalaciones del Club de Pádel Panorámico Huelva con la participación de más de 80 deportistas de diferentes categorías y procedencias. En esta competición participan tres categorías; masculina, con cinco grupos, femenina, con cuatro grupos, y mixta con cuatro grupos.

El jueves, 14 de mayo, se celebrarán 54 partidos de pádel en diez pistas en horario de 9,00 a 13,10 horas. El viernes, 15 de mayo, se desarrollarán 48 partidos. Finalmente, el sábado, 16 de mayo, se disputarán las semifinales y las finales en horario de 9,00 a 12,30 horas.

El Puerto de Huelva organiza este evento deportivo junto con Puertos del Estado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad onubense y la Universidad de Huelva. Asimismo, este torneo cuenta con el patrocinio de Algeposa Huelva, Atlantic Copper, Decal, Enagas, Grupo Ership, Exolum, GME Energy, Impala Terminals Huelva, Lipsa, Moeve y Congrasur.

En relación a los equipos de los puertos participantes en este torneo pertenecen a las autoridades portuarias de Alicante, Almería, Avilés, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Melilla, Motril, Pasaia, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo, Vilagarcía y el organismo público de Puertos del Estado.

Los participantes tendrán la oportunidad de realizar visitas guiadas por el centro de Huelva y el Muelle de las Carabelas en La Rábida (Palos de la Frontera), además de compartir encuentros culturales y de convivencia en el entorno del Puerto de Huelva.

El Puerto de Cartagena acogió el año pasado la XXVIII edición del Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el I Torneo Interpuertos de Pádel con un gran éxito de participación.