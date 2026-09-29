El Puerto de Huelva comienza la pavimentación de la zona norte del Muelle Sur con una inversión de 5,2 millones

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, en una visita a las obras de pavimentación del Muelle Sur. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha iniciado este verano las obras de pavimentación del Muelle Sur, en concreto la zona norte, destinada a movimiento de contenedores y carga de proyecto, con el fin de dar respuesta a las perspectivas de crecimiento de mercancía general. Esta actuación dispone de una inversión superior a 5,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado "la apuesta por potenciar las infraestructuras en el Muelle Sur", que ha experimentado "un crecimiento considerable en el movimiento de mercancías en los últimos años, especialmente en el tráfico de mercancía general en contenedor".

Esta actuación contempla la pavimentación de 26.320 metros cuadrados de superficie, la ejecución de una red de drenaje, la iluminación que mejore las condiciones de seguridad de la operativa, así como el cerramiento perimetral y la instalación de cámaras de vigilancia.

Las obras de pavimentación se desarrollarán en una superficie anexa a la terminal actual de contenedores, que irá destinada al almacenamiento y depósito de este tipo de mercancía, así como a la operativa de carga de proyecto, además de contar con vías de comunicación para las operaciones y transporte interior de los contenedores.

Ante el aumento paulatino del tráfico de mercancía general y las expectativas de crecimiento de tráfico, el Puerto de Huelva llevó a cabo la ampliación hacia el norte de la línea de atraque del Muelle Sur en una longitud de 526 metros con el propósito de dar servicio a buques mayores. Así, la línea de atraque ha pasado de tener una longitud de 750 metros lineales a más de 1.200. En el ejercicio 2025 el tráfico de mercancía general en total superó 1,8 millones de toneladas, lo que supone un ascenso del 5,7% con respecto al año anterior.