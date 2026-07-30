El Puerto de Huelva culmina la rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva para la Policía Portuaria. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha finalizado la rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva, situado en la Avenida Sanlúcar de Barrameda de la ciudad onubense, para albergar las dependencias de la Policía Portuaria y también de otros departamentos. Con una inversión superior a 700.000 euros, la actuación también ha supuesto una mejora de la eficiencia energética del inmueble, mediante mejoras en la envolvente térmica, sistemas de climatización e iluminación, entre otras medidas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, además, en los próximos meses se completará la rehabilitación energética del edificio con la instalación de un sistema de generación renovable para autoconsumo.

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, mediante el Plan de Reducción del Consumo Energético en la Administración General del Estado gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El proyecto contribuye a fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con el objetivo de avanzar hacia una economía más sostenible y baja en carbono.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha realizado este jueves una visita al edificio, acompañado por el jefe del Área de Explotación, Abelardo Budía, la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Diaz, y el jefe del Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Emilio Jorva, entre otros.

Debido a la necesidad de ampliar las instalaciones del Puerto de Huelva para personal, se decide habilitar el antiguo edificio de Estihuelva. De esta forma, la planta baja del edificio se ha habilitado como vestuarios y zona de briefing de la policía portuaria, mientras que la planta primera está destinada a oficinas.

El presidente del Puerto de Huelva ha destacado que esta actuación se ha realizado tratando de conservar la esencia del edificio, a la vez que se han renovado los espacios para que resulten accesibles y confortables para el desarrollo de distintas funciones del personal del puerto onubense.

La obra se inició en el primer trimestre del año 2025 y ha sido ejecutada por la empresa Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A. (Insersa).