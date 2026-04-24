El Puerto de Huelva recibe por primera vez la llegada del crucero Le Champlain

Llegada del buque Le Champlain al Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El buque Le Champlain, un yate de lujo y exploración de la naviera francesa Ponant, ha atracado este viernes en el Muelle de Levante sur, donde permanecerá hasta este sábado a primera hora. El barco arriba al Puerto de Huelva procedente del Puerto de Cádiz y su próximo destino será el Puerto portugués de Lisboa. La empresa consignataria de este buque ha sido Noatum Maritime.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la embarcación, de 131 metros de eslora, llega hasta Huelva con 110 pasajeros de nacionalidades francesa, alemana, estadounidense y suiza en su mayoría. Por su parte, la tripulación está formada por 119 personas.

Al tratarse de la primera vez que este buque recala en el puerto onubense, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por el jefe del Área de Desarrollo de Negocio y Comercial, Jaime Beltrán, ha realizado entrega de una metopa al capitán del barco, Yannick Simon, en recuerdo y agradecimiento de la visita del buque Le Champlain. Como suele ser habitual, los pasajeros efectuarán distintas excursiones para visitar algunos de los recursos turísticos de Huelva y la provincia.

En esta ocasión, los turistas de este buque tendrán la oportunidad de visitar el Muelle de las Carabelas y los Lugares Colombinos, así como la aldea de El Rocío y el Centro de visitantes El Acebuche, además de visitar libremente la capital onubense.

Igualmente, está previsto que arribe por primera vez al Puerto de Huelva la embarcación Vidanta World's Elegant, del grupo mexicano Vidanta World. Su atraque está previsto el domingo, día 26 de abril. El buque de lujo dispone de una eslora de 150 metros y tiene capacidad para 298 pasajeros e igual número de tripulantes.

La llegada de los cruceros al Puerto de Huelva está organizada por Huelva Cruise Network, un grupo de trabajo que se dedica a planificar la recepción de los buques y está formado por la Cámara de Comercio de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Agencia Destino Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, empresas turísticas y la Autoridad Portuaria de Huelva.