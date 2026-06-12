El puerto de Motril (Granada) amplía la plantilla de la Policía Portuaria coincidiendo con el inicio de la OPE

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, con la Policía Portuaria. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) reforzará a partir del próximo lunes, cuando también arranca la Operación Paso del Estrecho (OPE), su dispositivo de seguridad con la incorporación de cuatro nuevos agentes a la Policía Portuaria, una vez finalizado el proceso de selección llevado a cabo en los últimos meses.

Con estas incorporaciones, la plantilla de la Policía Portuaria alcanza los 31 efectivos, consolidando así la capacidad operativa del Puerto de Motril para atender los retos derivados de su actividad comercial, logística y de pasajeros, según detallan desde el puerto.

La estructura jerárquica del cuerpo queda organizada en un responsable, tres jefes de servicio, cuatro jefes de equipo y un total de 23 agentes, incluidas las cuatro nuevas incorporaciones.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado "la importancia de este refuerzo humano en un momento del año especialmente exigente para la seguridad y el correcto funcionamiento de nuestras instalaciones como es la Operación Paso del Estrecho".

"Seguimos trabajando para dotar al Puerto de Motril del personal necesario que nos permita ofrecer el mejor servicio a ciudadanos, viajeros, operadores y empresas que desarrollan su actividad en el recinto", ha señalado.

Entre las funciones de la Policía Portuaria se encuentran la vigilancia de los accesos y zonas restringidas, la protección de las instalaciones y mercancías, la regulación del tráfico interno, la colaboración en situaciones de emergencia y la supervisión del cumplimiento de la normativa portuaria.

Su labor resulta especialmente relevante durante periodos de alta afluencia de viajeros, como ocurre durante la aludida Operación Paso del Estrecho.