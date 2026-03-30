El Puerto de Motril (Granada) arranca el año con un incremento del 117,4 por ciento en sus exportaciones

Operativa en el Puerto de Motril (Granada). - AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) ha registrado un "notable crecimiento" en su actividad exportadora durante los dos primeros meses del año, alcanzando un incremento del 117,4 por ciento. Este dato sitúa a la dársena granadina la tercera en crecimiento porcentual dentro del sistema portuario español.

El aumento de las exportaciones se ha producido de manera generalizada en todos los tipos de mercancías. No obstante, destaca especialmente el impulso de los graneles sólidos, procedentes en su mayoría de empresas de la provincia de Granada.

Estas compañías encuentran en el Puerto de Motril una infraestructura estratégica y esencial para la salida de sus productos hacia mercados internacionales.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado muy positivamente estos datos, destacando que "este crecimiento refleja la confianza del tejido empresarial granadino en el Puerto de Motril como plataforma logística competitiva y eficiente".

Asimismo, ha subrayado "el papel clave que desempeñamos en el apoyo a sectores productivos estratégicos de la provincia".

García Fuentes también ha señalado que "estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre la Autoridad Portuaria y las empresas logísticas, así como de la apuesta por mejorar infraestructuras y servicios".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del puerto con "seguir creciendo, atrayendo nuevos tráficos y consolidando su posición como motor económico de la Costa Tropical y de toda la provincia de Granada".

Este comportamiento positivo del tráfico de mercancías en el puerto se enmarca en una tendencia igualmente favorable a nivel autonómico.

Andalucía se ha consolidado en el primer mes de 2026 como la tercera comunidad autónoma en el ranking de exportaciones de España, alcanzando el 11,1 por ciento del total nacional, según datos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.