El Puerto de Motril (Granada) refuerza su protocolo de actuación ante una temporada "récord de cruceros"

Reunión sobre el protocolo de cruceros. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El puerto de Motril (Granada) ha puesto en marcha un protocolo específico de actuación para las operaciones de buques de crucero con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones, el control de accesos y el correcto desarrollo de la operativa durante una temporada que se presenta "histórica", con más de 125.000 pasajeros previstos y 71 escalas.

Bajo el título 'Actuación de la Policía Portuaria en las operaciones de buques de crucero garantizando la seguridad de las instalaciones, el control de accesos y el normal desarrollo de la operativa', este procedimiento ha sido elaborado por la propia Policía Portuaria con el propósito de unificar criterios de intervención entre los agentes que participan en el dispositivo.

La iniciativa responde al notable crecimiento del tráfico de cruceros, lo que hace necesario reforzar la planificación y coordinación de los servicios implicados.

El protocolo establece pautas claras para salvaguardar la seguridad de los pasajeros, proteger las instalaciones portuarias y gestionar de forma eficiente la afluencia de tráfico asociada a estas operativas, como autobuses, taxis y otros servicios turísticos.

Desde la Policía Portuaria se subraya que este documento permite "trabajar en una misma línea, con criterios homogéneos, para ofrecer un servicio de calidad y garantizar que la seguridad operativa sea la adecuada en todo momento", en consonancia con la apuesta de la Autoridad Portuaria por el segmento de cruceros.

El protocolo, recogido por escrito, contempla aspectos clave como el control y organización de los accesos al recinto portuario, la coordinación en la llegada y salida de pasajeros, gestión del tráfico de transporte turístico y servicios auxiliares, medidas de seguridad en zonas operativas y de tránsito y actuación coordinada de los agentes ante distintos escenarios.

La actuación se enmarca en la estrategia del Puerto de Motril para consolidar el crecimiento del turismo de cruceros.

Con un gasto medio estimado de unos 100 euros por pasajero, la actividad de cruceros podría generar más de 12 millones de euros de impacto directo, cifra que podría superar los 20 millones al incluir los efectos indirectos e inducidos en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte o los servicios turísticos, según señala la Autoridad Portuaria.