El Puerto de Motril (Granada) reorganiza el espacio aduanero en el muelle de las Azucenas para facilitar las operativas

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) desarrolla una actuación de reordenación del espacio aduanero en el muelle de las Azucenas para adaptar su superficie a las nuevas necesidades operativas - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) desarrolla una actuación de reordenación del espacio aduanero en el muelle de las Azucenas para adaptar su superficie a las nuevas necesidades operativas y facilitar el desarrollo de las actividades de las empresas concesionarias.

Así, a la modificación del cerramiento perimetral llevado a cabo recientemente, se suman ahora los trabajos para el traslado de una de las dos básculas de pesaje actualmente en servicio. Una actuación que permitirá liberar espacio y mejorar la maniobrabilidad de los vehículos que transportan las palas de los aerogeneradores.

De momento, y según informa la Autoridad Portuaria en un comunicado, ya se ha ejecutado la obra civil necesaria para la nueva ubicación de la báscula, que incluye la construcción de la cimentación y los apoyos, las rampas de acceso y el espacio destinado a instalar la caseta de control.

El siguiente paso va a ser su traslado físico, una operación que requiere coordinación con la empresa estibadora y con Operaciones Portuarias. Según la planificación prevista, los trabajos preparatorios se van a realizar el próximo día 6 y el traslado se llevará a cabo el día 10.

La actuación está vinculada a la configuración definitiva de las nuevas concesiones, entre ellas la correspondiente a Noatum Automotive Motril. La nueva distribución permitirá que los vehículos y equipos utilizados en las operaciones de carga y descarga puedan acceder y maniobrar en condiciones adecuadas, sin interferencias con las instalaciones y elementos del recinto aduanero.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que esta reorganización del espacio aduanero responde a la necesidad de anticiparse al crecimiento de la actividad portuaria y dotar al puerto de infraestructuras y espacios mejor adaptados a las nuevas demandas logísticas.

"Estamos trabajando para optimizar nuestros recursos, mejorar la funcionalidad de las instalaciones y facilitar la implantación y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en el muelle de Azucenas. Se trata de una actuación estratégica que nos permitirá ganar en eficiencia, mejorar las condiciones de trabajo de los operadores y preparar el puerto para seguir creciendo, atrayendo nuevas inversiones y consolidando su capacidad para generar actividad económica y empleo", ha expuesto.

La Autoridad Portuaria de Motril trabaja para que todas estas actuaciones estén finalizadas antes del próximo día 12, fecha prevista para la aprobación de la concesión en el Consejo de Administración, de manera que la empresa pueda disponer de los espacios y accesos correspondientes a su ocupación definitiva.