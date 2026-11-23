El Puerto de Huelva apoya a la Asociación Resurgir. - RESURGIR

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Resurgir y la Autoridad Portuaria de Huelva han firmado un convenio de patrocinio destinado a respaldar la labor social que desarrolla Resurgir a través de su Economato Social, un recurso fundamental para atender a personas y familias que atraviesan situaciones de dificultad económica y social.

El acuerdo ha sido suscrito en las propias instalaciones del Economato por el presidente de Resurgir, Antonio Gómez Esquivel, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, en un acto que "pone de manifiesto el compromiso de ambas instituciones con el bienestar de la sociedad onubense" y con el impulso de iniciativas que "contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan", según han indicado en una nota.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que el Economato Social Resurgir ayuda a "muchísimas personas vulnerables" y lo hace de una manera "diferente". "Cuando una persona vulnerable va a algún lugar, recibe lo que le den, aquí ellos tienen un vale con una cantidad económica y son ellos los que deciden qué es lo mejor para su casa con unos precios casi simbólicos. Por eso el compromiso del puerto con esta entidad", ha remarcado.

Por su parte, los representantes de Resurgir ha agradecido al Puerto este patrocinio y han señalado que "lo importante es que el beneficiado sea un protagonista activo". "Aparte de de llevarse, el artículo de alimentación o aseo personal, limpieza de la casa, hay una parte que es fundamental, es la acogida, el acompañamiento, la excusa activa. Ellos lo están pasando mal. La acogida es vital y eso es lo que más se valora", remarcan.

Este convenio supone un importante respaldo a la labor que Resurgir viene desarrollando en Huelva, ofreciendo una respuesta "cercana y comprometida" a personas y familias en situación de vulnerabilidad. A través de su Economato Social, la asociación facilita el acceso a productos de primera necesidad, contribuyendo a aliviar las dificultades económicas de los hogares y promoviendo, al mismo tiempo, "la dignidad y la autonomía" de las personas atendidas.

Por su parte, el Puerto de Huelva refuerza con esta colaboración su compromiso con el entorno social y territorial en el que desarrolla su actividad, apoyando proyectos e iniciativas que generan un impacto positivo en la ciudadanía y contribuyen al desarrollo de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

La firma de este convenio representa un nuevo ejemplo de colaboración entre instituciones y entidades sociales, poniendo de manifiesto la importancia de sumar esfuerzos y recursos para dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

Con este acuerdo, Resurgir y el Puerto de Huelva consolidan su compromiso con la acción social y con el desarrollo de iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas y familias que más apoyo necesitan en Huelva.